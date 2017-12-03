Беременная женщина и ребенок пострадали в ДТП

По сообщению очевидцев, водитель автомобиля Toyota Mark II перестраивался в другой ряд и утратил контроль над управлением.

В результате иномарку занесло в сторону, и она врезалась в столб. Пострадали два пассажира: беременная женщина и ребенок. По факту аварии проводится тщательная проверка.