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16:01 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Беременная женщина и ребенок пострадали в ДТП

В Новосибирске Toyota Mark II врезалась в столб на улице Ипподромской.

По сообщению очевидцев, водитель автомобиля Toyota Mark II перестраивался в другой ряд и утратил контроль над управлением.

В результате иномарку занесло в сторону, и она врезалась в столб. Пострадали два пассажира: беременная женщина и ребенок. По факту аварии проводится тщательная проверка.

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