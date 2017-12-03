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22:54 (мск), источник: РИА Новости

Стало известно, кто наехал на группу подростков в Крыму

КРАСНОПЕРЕКОПСК (Крым), 3 дек — РИА Новости. Наезд на детей в Красноперекопском районе Крыма совершил бывший сотрудник ГАИ, который ранее был неоднократно замечен в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РИА Новости в администрации Братского сельского поселения.

Источник: РИА "Новости"

В субботу пресс-служба республиканского ГИБДД сообщила, что легковая машина в селе Братском в Красноперекопском районе Крыма наехала на группу подростков из семи человек, четверо из них госпитализированы, остальным медицинская помощь оказана амбулаторно. По предварительной версии, водитель за рулем «ВАЗ-2106» был нетрезв. Следственное управление СК РФ по республике проводит проверку.

«Виновник ДТП в Красноперекопске, в результате которого пострадали семь подростков, — бывший сотрудник ГАИ, он был неоднократно замечен в состоянии алкогольного опьянения за рулем, вел себя зачастую агрессивно и хвастался своими связями в УМВД», — сообщила РИА Новости глава администрации Братского сельского поселения Елена Измаилова. По словам собеседницы агентства, антиобщественное поведение бывшего полицейского постоянно «сходило ему с рук».

Корреспондент РИА Новости лично побывал на месте происшествия и убедился, что на дороге установлены знаки «осторожно, дети» и «ограничение скорости 20 км».

Очевидица событий Галина Русакова рассказала РИА Новости, что водитель сознательно пошел на таран. «Я услышала, как за спиной ревет машина, не успела обернуться, как бежевое “Жигули” врезается в детей, идущих по обочине. Подростки разлетелись в разные стороны, некоторые даже встать не могли, а водитель вылез из машины, явно в нетрезвом состоянии, и сказал, что ему все равно и он сделал это специально, потому что не в настроении. После того, как на место происшествия прибыли сотрудники полиции, они с ним здоровались за руку, вели дружескую беседу и демонстрировали всяческое расположение», — сообщила Русакова.

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