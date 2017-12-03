Стало известно, кто наехал на группу подростков в Крыму

В субботу пресс-служба республиканского ГИБДД сообщила, что легковая машина в селе Братском в Красноперекопском районе Крыма наехала на группу подростков из семи человек, четверо из них госпитализированы, остальным медицинская помощь оказана амбулаторно. По предварительной версии, водитель за рулем «ВАЗ-2106» был нетрезв. Следственное управление СК РФ по республике проводит проверку.

«Виновник ДТП в Красноперекопске, в результате которого пострадали семь подростков, — бывший сотрудник ГАИ, он был неоднократно замечен в состоянии алкогольного опьянения за рулем, вел себя зачастую агрессивно и хвастался своими связями в УМВД», — сообщила РИА Новости глава администрации Братского сельского поселения Елена Измаилова. По словам собеседницы агентства, антиобщественное поведение бывшего полицейского постоянно «сходило ему с рук».

Очевидица событий Галина Русакова рассказала РИА Новости, что водитель сознательно пошел на таран. «Я услышала, как за спиной ревет машина, не успела обернуться, как бежевое “Жигули” врезается в детей, идущих по обочине. Подростки разлетелись в разные стороны, некоторые даже встать не могли, а водитель вылез из машины, явно в нетрезвом состоянии, и сказал, что ему все равно и он сделал это специально, потому что не в настроении. После того, как на место происшествия прибыли сотрудники полиции, они с ним здоровались за руку, вели дружескую беседу и демонстрировали всяческое расположение», — сообщила Русакова.