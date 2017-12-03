Из-за прорыва трубы в Омске пострадали 10 домов и школа
В образовательном учреждении завтра уроки отменят.
В образовательном учреждении завтра уроки отменят.
Сегодня ранним утром крупная коммунальная авария произошла в Комсомольском городке на окраине Омска.
В областном управлении МЧС сообщили, что сейчас на месте происшествия ведутся
— В зону подтопления попала школа № 39, — прокомментировали в МЧС. — Завтра по решению директора школы учебный процесс в ней будет отменен.
Спасатели просят омичей соблюдать меры предосторожности:
— Гражданам, находящимся в квартирах в зоне подтопления, рекомендуется, по возможности, не покидать свои дома. Водителям необходимо учитывать свой маршрут в объезд указанных улиц, а также, убрать с подтопленной территории свои транспортные средства.