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16:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за прорыва трубы в Омске пострадали 10 домов и школа

В образовательном учреждении завтра уроки отменят.

Сегодня ранним утром крупная коммунальная авария произошла в Комсомольском городке на окраине Омска. Из-за прорыва труба на промышленном предприятии вода затопила дороги и дворы.

В областном управлении МЧС сообщили, что сейчас на месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы, воду откачивают, тротуары засыпают песком. Трубопровод отключили, при этом жильцы ближайших домов по улицам 4-я Транспортная, Б. Цемента и Запорожская не остались без воды. При этом вода залила подъезды 10 многоэтажек.

— В зону подтопления попала школа № 39, — прокомментировали в МЧС. — Завтра по решению директора школы учебный процесс в ней будет отменен.

Спасатели просят омичей соблюдать меры предосторожности:

— Гражданам, находящимся в квартирах в зоне подтопления, рекомендуется, по возможности, не покидать свои дома. Водителям необходимо учитывать свой маршрут в объезд указанных улиц, а также, убрать с подтопленной территории свои транспортные средства.

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