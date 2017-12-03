Из-за прорыва трубы в Омске пострадали 10 домов и школа

Сегодня ранним утром крупная коммунальная авария произошла в Комсомольском городке на окраине Омска. Из-за прорыва труба на промышленном предприятии вода затопила дороги и дворы.

В областном управлении МЧС сообщили, что сейчас на месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы, воду откачивают, тротуары засыпают песком. Трубопровод отключили, при этом жильцы ближайших домов по улицам 4-я Транспортная, Б. Цемента и Запорожская не остались без воды. При этом вода залила подъезды 10 многоэтажек.

— В зону подтопления попала школа № 39, — прокомментировали в МЧС. — Завтра по решению директора школы учебный процесс в ней будет отменен.

Спасатели просят омичей соблюдать меры предосторожности: