В Нижнем Тагиле легковушка сбила двух человек

На Урале произошло смертельное ДТП. Под Нижним Тагилом, на Южном подъезде к городу, невнимательный водитель сбил сразу двух человек, стоявших на обочине. Причем один из пострадавших скончался на месте.

— В аварии погибла 57-летняя жительница Нижнего Тагила. Второй человек, который находился рядом с женщиной, получил незначительные повреждения. У 75-летнего мужчины — лишь ушиб ноги. От госпитализации он отказался. После оказанной помощи, он ушел домой, — пояснили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.