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15:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле легковушка сбила двух человек

57-летняя женщина от травм скончалась на месте.

На Урале произошло смертельное ДТП. Под Нижним Тагилом, на Южном подъезде к городу, невнимательный водитель сбил сразу двух человек, стоявших на обочине. Причем один из пострадавших скончался на месте.

— В аварии погибла 57-летняя жительница Нижнего Тагила. Второй человек, который находился рядом с женщиной, получил незначительные повреждения. У 75-летнего мужчины — лишь ушиб ноги. От госпитализации он отказался. После оказанной помощи, он ушел домой, — пояснили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Известно, что стаж вождения у виновника аварии — 36 лет. Мужчина был за рулем машины «Рено Логан». Остальные детали происшествия сейчас выясняет отдел дознания ГИБДД.

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