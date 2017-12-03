Разрушение ледового городка в Чебаркуле возмутило южноуральцев
По словам горожан, ледяные блоки простояли нетронутыми всего одну ночь.
По словам горожан, ледяные блоки простояли нетронутыми всего одну ночь.
Разрушение части ледового городка, который начали возводить в Чебаркуле, возмутило горожан, фотографиями южноуральцы поделились в соцсети.
По словам жителей города, на площади успели установить только ледяные стенки для лабиринта, а наутро некоторые плиты оказались разбитыми.
«Последние годы
«Лишать детей радости
Некоторые южноуральцы в комментариях под записью предположили, что ледяные блоки могли быть разрушены ненамеренно.
«Может это рабочие сами и уронили эти блоки? Кто видел, как выглядели постройки к концу дня, когда рабочие уже закончили? Не верится мне, что наша молодёжь такая уж никудышная, что сами себе гадить будут», — отметила участница обсуждения.
«Почему сразу молодежь? Снега нету, на чем держаться льду? Он мог и сам ночью попадать», — высказала свою версию другая жительница города.
Напомним, в декабре прошлого года снежный городок в Чебаркуле также оказался разрушен: неизвестные сломали фигуры, которые местные жители возводили в течение двух недель.