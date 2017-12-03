Разрушение ледового городка в Чебаркуле возмутило южноуральцев

Разрушение части ледового городка, который начали возводить в Чебаркуле, возмутило горожан, фотографиями южноуральцы поделились в соцсети.

По словам жителей города, на площади успели установить только ледяные стенки для лабиринта, а наутро некоторые плиты оказались разбитыми.

«Последние годы что-то не клеится у нашего города с новогодней площадью и елкой… как вариант отменить на пару лет зимние городки или охрану пусть нанимают», — написала одна из участниц обсуждения.

«Лишать детей радости из-за “кучки” вандалов это не вариант. Каждый год такая проблема. У нас же и полиция, и казаки есть. Один раз хорошенько наказать хулиганов и всё», — предложила другая жительница города.

Некоторые южноуральцы в комментариях под записью предположили, что ледяные блоки могли быть разрушены ненамеренно.

«Может это рабочие сами и уронили эти блоки? Кто видел, как выглядели постройки к концу дня, когда рабочие уже закончили? Не верится мне, что наша молодёжь такая уж никудышная, что сами себе гадить будут», — отметила участница обсуждения.

«Почему сразу молодежь? Снега нету, на чем держаться льду? Он мог и сам ночью попадать», — высказала свою версию другая жительница города.