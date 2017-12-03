СК о смертельном наезде в Минске\: водитель водворен в изолятор.

Источник: Sputnik.by

Страшная авария произошла на минском проспекте Победителей у одного из торговых центров вечером в субботу, 2 декабря. Около 16:30 грузовик марки ЗИЛ въехал в группу пешеходов, которые пересекали проспект по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. На месте погибла 11-летняя девочка, ее бабушка и брат получили травмы. Еще два человека также пострадали.

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«55-летний водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания. С подозреваемым работают следователи. В ходе расследования выясняются существенные обстоятельства, а именно допуск автомобиля к участию в дорожном движении и водителя к управлению транспортным средством», — сказала Дранькова.

Водитель сразу же после совершения ДТП утверждал, что у грузовика отказали тормоза. Столкновение с пешеходами произошло на скорости 30−40 км/ч. Специалисты ГКСЭ приступили к производству автотехнической экспертизы с целью исследования технического состояния транспортного средства ЗИЛ, включая работоспособность и исправность тормозной системы.