В Ростове-на-Дону пассажирка маршрутки получила травму глаза от осколка стекла, разбитого камнем
Поездка в маршрутке № 93 (курсирует между ГПЗ-10 и «Алмазом») обернулась серьезными проблемами для одной из пассажирок.
Поездка в маршрутке № 93 (курсирует между ГПЗ-10 и «Алмазом») обернулась серьезными проблемами для одной из пассажирок.
— Когда проезжали по ул. Текучева, отлетевший с проезжей части камень попал в окно, которое разбилось, и один из осколков попал в глаз сидевшей девушке, — рассказала в соцсети ростовчанка Анастасия, также ехавшая в этом автобусе.
О состоянии пострадавшей информации пока нет, но само сообщение произвело впечатление на пользователей соцсети:
— Просто
— К нам в маршрутку на прошлой неделе между остановками «Зеленая» и «Аэропорт» сверху провод с железякой в лобовое стекло влетел — чудом не разбил, — припомнил второй.
— А у меня ребенок любит в транспорте к окошку садиться — теперь