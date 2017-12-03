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18:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону пассажирка маршрутки получила травму глаза от осколка стекла, разбитого камнем

Поездка в маршрутке № 93 (курсирует между ГПЗ-10 и «Алмазом») обернулась серьезными проблемами для одной из пассажирок.

— Когда проезжали по ул. Текучева, отлетевший с проезжей части камень попал в окно, которое разбилось, и один из осколков попал в глаз сидевшей девушке, — рассказала в соцсети ростовчанка Анастасия, также ехавшая в этом автобусе.

О состоянии пострадавшей информации пока нет, но само сообщение произвело впечатление на пользователей соцсети:

— Просто экстрим-тур какой-то! Надо уже и в маршрутку страховку покупать, — написал один из комментаторов поста.

Во время загрузки произошла ошибка.

— К нам в маршрутку на прошлой неделе между остановками «Зеленая» и «Аэропорт» сверху провод с железякой в лобовое стекло влетел — чудом не разбил, — припомнил второй.

— А у меня ребенок любит в транспорте к окошку садиться — теперь волей-неволей придется об этом задуматься, — обеспокоился еще кто-то.

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