В Ростове-на-Дону пассажирка маршрутки получила травму глаза от осколка стекла, разбитого камнем

— Когда проезжали по ул. Текучева, отлетевший с проезжей части камень попал в окно, которое разбилось, и один из осколков попал в глаз сидевшей девушке, — рассказала в соцсети ростовчанка Анастасия, также ехавшая в этом автобусе.

О состоянии пострадавшей информации пока нет, но само сообщение произвело впечатление на пользователей соцсети:

— Просто экстрим-тур какой-то! Надо уже и в маршрутку страховку покупать, — написал один из комментаторов поста.

<div id="vk_post_-36039_3192533"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-36039_3192533", -36039, 3192533, 'FYsGCbfQX_iOxpksKP_MN5Ol8A')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

— К нам в маршрутку на прошлой неделе между остановками «Зеленая» и «Аэропорт» сверху провод с железякой в лобовое стекло влетел — чудом не разбил, — припомнил второй.