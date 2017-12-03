В Симферополе в баре застрелили мужчину

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета, инцидент произошел ночью 3 декабря 2017 года. В одном из баров Симферополя между двумя мужчинами произошла ссора, в результате которой один выстрелил в другого. После чего преступник и скрылся с места происшествия, а потерпевший скончался.