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22:54 (мск), источник: "Российская газета"

В Симферополе в баре застрелили мужчину

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по РК возбудило уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве посетителя симферопольского бара.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета, инцидент произошел ночью 3 декабря 2017 года. В одном из баров Симферополя между двумя мужчинами произошла ссора, в результате которой один выстрелил в другого. После чего преступник и скрылся с места происшествия, а потерпевший скончался.

Сотрудники Следственного комитета и правоохранители смогли раскрыть преступление в течение нескольких часов.

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