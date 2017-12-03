В Симферополе в баре застрелили мужчину
Главное следственное управление Следственного комитета РФ по РК возбудило уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве посетителя симферопольского бара.
Главное следственное управление Следственного комитета РФ по РК возбудило уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве посетителя симферопольского бара.
Как рассказали в
Сотрудники Следственного комитета и правоохранители смогли раскрыть преступление в течение нескольких часов.