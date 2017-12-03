При пожаре в Татарстане сгорели мужчина и женщина
В Татарстане при пожаре в Богатых Сабах сгорели мужчина и женщина. Об этом сообщает
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В Татарстане при пожаре в Богатых Сабах сгорели мужчина и женщина. Об этом сообщает
Пожар произошел в частном доме. Пожарные смогли потушить возгорание через 17 минут после прибытия. Тела 38-летнего мужчины и 29-летней женщины были найдены через 20 минут после тушения пожара.
Сейчас специалисты выясняют причину возникновения огня.