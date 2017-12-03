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18:48 (мск), источник: Prokazan.ru

При пожаре в Татарстане сгорели мужчина и женщина

В Татарстане при пожаре в Богатых Сабах сгорели мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Источник: Prokazan.ru

Пожар произошел в частном доме. Пожарные смогли потушить возгорание через 17 минут после прибытия. Тела 38-летнего мужчины и 29-летней женщины были найдены через 20 минут после тушения пожара.

Сейчас специалисты выясняют причину возникновения огня.

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