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00:14 (мск), источник: 365info.kz

Участники ДТП подрались возле торгового центра в Алматы

В Сети появилось видео драки возле Esentai Mall в Алматы.

Источник: 365info.kz

В подписи к видео, опубликованном на странице ztb_kz в Instagram, поясняется, что дракой между участниками аварии завершилось ДТП с участием трех автомобилей. На видео заснято как, группа людей устроила потасовку.

Слышны просьбы женщин разнять драку. Затем к месту происшествия подъезжает полицейская машина.

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