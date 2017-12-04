Участники ДТП подрались возле торгового центра в Алматы
В Сети появилось видео драки возле Esentai Mall в Алматы.
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В Сети появилось видео драки возле Esentai Mall в Алматы.
В подписи к видео, опубликованном на странице ztb_kz в Instagram, поясняется, что дракой между участниками аварии завершилось ДТП с участием трех автомобилей. На видео заснято как, группа людей устроила потасовку.
Слышны просьбы женщин разнять драку. Затем к месту происшествия подъезжает полицейская машина.