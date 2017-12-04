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00:10 (мск), источник: Publika.md

Мужчину застрелили во время охоты в Чимишлийском районе

В лесу возле села Албина во время охоты застрелили мужчину. Информацию нашему телеканалу подтвердили в Чимишлийском инспекторате полиции.

Источник: Publika.md

По данным следствия, в охоте участвовали восемь человек. Огнестрельное ранение было получено в результате случайного выстрела, который оказался смертельным.

Стрелявший владел оружием законно.

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