Мужчину застрелили во время охоты в Чимишлийском районе
В лесу возле села Албина во время охоты застрелили мужчину. Информацию нашему телеканалу подтвердили в Чимишлийском инспекторате полиции.
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В лесу возле села Албина во время охоты застрелили мужчину. Информацию нашему телеканалу подтвердили в Чимишлийском инспекторате полиции.
По данным следствия, в охоте участвовали восемь человек. Огнестрельное ранение было получено в результате случайного выстрела, который оказался смертельным.
Стрелявший владел оружием законно.