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3 декабря, источник: Publika.md

Жильцы дома в Бубуечь страдают от невыносимого запаха канализации

Забивающаяся канализация — давняя проблема дома по улице Григория Виеру в столичном пригороде Бубуечь. Жильцы упорно пишут во все инстанции, но воз и ныне там. А вернее неприятный запах.

Источник: Publika.md

«Проблема существует последние четыре года. Во время ремонта системы сотрудники Водоканала поменяли железную трубу на пластиковую, та изогнулась и постоянно забивается».

Трубу чистят, но через некоторое время ее снова прорывает.

«Едят машины, брызги летят. Невозможно ходить».

«Только прочистят, но через день она снова забита. Непонятно, чем занимаются местные власти».

Мэр Бубуечь Ион Шарануцэ живет всего в паре метров от злосчастной многоэтажки, но проблемы словно не видит. Дома в воскресный день его не оказалось, и на телефонный звонок он не ответил.

Совпадение или нет, но вскоре после приезда нашей съемочной группы к месту затора в трубе прибыли работники столичного Водоканала.

«Мы канализационный люк очистили, но вся грязь осталась. Завтра-послезавтра приедет другая бригада и вывезет нечистоты».

Но это опять станет временным решением.

«Управдом вместе с мэрией Бубуечь должны подать заявку в Apă Canal Chișinău на проведения профилактических работ».

А чтобы проблема исчезла окончательно, администратору жилого дома придется оплатить замену трубы.

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