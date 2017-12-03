Источник сообщил, что Skoda Octavia сбила четырех пешеходов в Москве

«Иномарка сбила четырех человек на пешеходном переходе на Алтуфьевском шоссе и скрылась с места ДТП», — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди пострадавших есть ребенок. Сейчас их осматривают медики.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт наезда на нескольких пешеходов на Алтуфьевском шоссе.

«Водитель, предположительно, на автомобиле Skoda Octavia совершил наезд на нескольких пешеходов, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства.