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20:59 (мск), источник: РИА Новости

Источник сообщил, что Skoda Octavia сбила четырех пешеходов в Москве

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Водитель иномарки сбил четырех человек на пешеходном переходе на севере Москвы и скрылся, его разыскивает полиция, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Иномарка сбила четырех человек на пешеходном переходе на Алтуфьевском шоссе и скрылась с места ДТП», — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди пострадавших есть ребенок. Сейчас их осматривают медики.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт наезда на нескольких пешеходов на Алтуфьевском шоссе.

«Водитель, предположительно, на автомобиле Skoda Octavia совершил наезд на нескольких пешеходов, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают сотрудники ДПС, принимаются меры к розыску и задержанию водителя.

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