Источник сообщил, что Skoda Octavia сбила четырех пешеходов в Москве

«Иномарка сбила четырех человек на пешеходном переходе на Алтуфьевском шоссе и скрылась с места ДТП», — сказал собеседник агентства.
По его словам, среди пострадавших есть ребенок. Сейчас их осматривают медики.
В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт наезда на нескольких пешеходов на Алтуфьевском шоссе.
«Водитель, предположительно, на автомобиле Skoda Octavia совершил наезд на нескольких пешеходов, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте работают сотрудники ДПС, принимаются меры к розыску и задержанию водителя.