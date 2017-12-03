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21:22 (мск), источник: Интерфакс

Задержан виновный в наезде на пешеходов на северо-востоке Москвы

В результате ДТП в больницу попали мужчина и четырехлетний ребенок.

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU — Полиция задержала водителя автомобиля «Шкода», сбившего четырёх человек на Алтуфьевском шоссе, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

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«В рамках введённого ранее плана “Перехват”, сотрудники ГАИ задержали водителя автомобиля, сбившего пешеходов на Алтуфьевском шоссе», — сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее в пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительной информации, водитель автомобиля «Шкода Октавиа» в 19:50 совершил наезд на группу пешеходов, переходивших дорогу по регулируемому переходу, после чего скрылся. По данным источника «Интерфакса», в результате наезда пострадали четыре человека, двум из которых, мужчине и ребёнку, потребовалась госпитализация.

«После осмотра медиками двое пострадавших — мужчина и ребёнок четырёх лет — были госпитализированы», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что, по предварительным данным, угрозы их жизни нет.

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