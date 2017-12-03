Задержан виновный в наезде на пешеходов на северо-востоке Москвы

Ранее в пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительной информации, водитель автомобиля «Шкода Октавиа» в 19:50 совершил наезд на группу пешеходов, переходивших дорогу по регулируемому переходу, после чего скрылся. По данным источника «Интерфакса», в результате наезда пострадали четыре человека, двум из которых, мужчине и ребёнку, потребовалась госпитализация.