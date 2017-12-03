Задержан виновный в наезде на пешеходов на северо-востоке Москвы
В результате ДТП в больницу попали мужчина и четырехлетний ребенок.
В результате ДТП в больницу попали мужчина и четырехлетний ребенок.
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU — Полиция задержала водителя автомобиля «Шкода», сбившего четырёх человек на Алтуфьевском шоссе, сообщили «Интерфаксу» в
«В рамках введённого ранее плана “Перехват”, сотрудники ГАИ задержали водителя автомобиля, сбившего пешеходов на Алтуфьевском шоссе», — сказал сотрудник
Ранее в
«После осмотра медиками двое пострадавших — мужчина и ребёнок четырёх лет — были госпитализированы», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что, по предварительным данным, угрозы их жизни нет.