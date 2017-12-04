Встреча на Литейном: одно авто на крыше, второе — без колеса
Машина перевернулась в результате ДТП в центре Петербурга вечером 3 декабря.
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Машина перевернулась в результате ДТП в центре Петербурга вечером 3 декабря.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП И ЧП» «ВКонтакте», двое участников дорожного движения встретились на Литейном проспекте, напротив Мариинской больницы. В результате одна иномарка перевернулась, вторая потеряла колесо.
Информации о пострадавших нет.