Встреча на Литейном: одно авто на крыше, второе — без колеса

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Как сообщают очевидцы в группе «ДТП И ЧП» «ВКонтакте», двое участников дорожного движения встретились на Литейном проспекте, напротив Мариинской больницы. В результате одна иномарка перевернулась, вторая потеряла колесо.