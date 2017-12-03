СМИ: не менее 50 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Тунисе
Всем пострадавшим в катастрофе оказывается необходимая помощь в медицинских учреждениях.
Всем пострадавшим в катастрофе оказывается необходимая помощь в медицинских учреждениях.
ТУНИС, 3 декабря. По меньшей мере 50 человек пострадали 3 декабря в результате
Как отмечает радиостанция Shems FM со ссылкой на представителя служб гражданской обороны, транспортное средство с 56 пассажирами, направлявшееся из района Амдум в Айн Драхм, вылетело с дороги и упало с обрыва с высоты более 50 метров. По информации телеканала Nessma TV, десять человек находятся в тяжелом состоянии.