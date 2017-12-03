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22:04 (мск), источник: ТАСС

СМИ: не менее 50 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Тунисе

Всем пострадавшим в катастрофе оказывается необходимая помощь в медицинских учреждениях.

ТУНИС, 3 декабря. По меньшей мере 50 человек пострадали 3 декабря в результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса в губернаторстве (провинции) Беджа на северо-западе Туниса. Об этом сообщило информационное агентство Tunis Afrique Presse со ссылкой на местные власти.

По его данным, погибших в результате ДТП нет, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая помощь.

Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед поручил главам министерств внутренних дел, здравоохранения и транспорта обеспечить быструю транспортировку пострадавших в больницы и предоставить им все необходимое для лечения.

Как отмечает радиостанция Shems FM со ссылкой на представителя служб гражданской обороны, транспортное средство с 56 пассажирами, направлявшееся из района Амдум в Айн Драхм, вылетело с дороги и упало с обрыва с высоты более 50 метров. По информации телеканала Nessma TV, десять человек находятся в тяжелом состоянии.

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