Больше половины жителей Чечни на час остались без света

«Без электроснабжения оставались бытовые потребители (около 878 800 человек). Мощность отключенных потребителей — 210 МВт», — говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте министерства.

По данным ведомства, причина нарушения электроснабжения пока не установлена. В настоящее время электроснабжение восстановлено.

Ранее о перебоях и последующем восстановлении электроснабжения в своем канале в Telegram сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его данным, причиной перебоев в электроснабжении вечером в воскресенье в Грозном стало аварийное отключение подстанции «Грозный-330».

Принятыми мерами электроснабжение восстановлено к 21:00, заявил Кадыров.

То есть электричества не было — 58 минут. Рамзан Кадыров Глава Чеченской республики

Кадыров добавил, что причины аварийного отключения подстанции будут установлены утром в понедельник.