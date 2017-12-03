Больше половины жителей Чечни на час остались без света
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU — Около 900 тыс. человек оставались без электроснабжения в Чечне в течение часа, сообщила
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU — Около 900 тыс. человек оставались без электроснабжения в Чечне в течение часа, сообщила
«Без электроснабжения оставались бытовые потребители (около 878 800 человек). Мощность отключенных потребителей — 210 МВт», — говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте министерства.
Ранее о перебоях и последующем восстановлении электроснабжения в своем канале в Telegram сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его данным, причиной перебоев в электроснабжении вечером в воскресенье в Грозном стало аварийное отключение подстанции «Грозный-330».
Принятыми мерами электроснабжение восстановлено к 21:00, заявил Кадыров.
То есть электричества не было — 58 минут.
Кадыров добавил, что причины аварийного отключения подстанции будут установлены утром в понедельник.
Население Чечни по данным на 2017 год составляет 1,4 млн человек. В Грозном живет 291,6 тысяч.