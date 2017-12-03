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22:21 (мск), источник: Интерфакс

Больше половины жителей Чечни на час остались без света

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU — Около 900 тыс. человек оставались без электроснабжения в Чечне в течение часа, сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

«Без электроснабжения оставались бытовые потребители (около 878 800 человек). Мощность отключенных потребителей — 210 МВт», — говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте министерства.

По данным ведомства, причина нарушения электроснабжения пока не установлена. В настоящее время электроснабжение восстановлено.

Ранее о перебоях и последующем восстановлении электроснабжения в своем канале в Telegram сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его данным, причиной перебоев в электроснабжении вечером в воскресенье в Грозном стало аварийное отключение подстанции «Грозный-330».

Принятыми мерами электроснабжение восстановлено к 21:00, заявил Кадыров.

То есть электричества не было — 58 минут.
Рамзан Кадыров
Глава Чеченской республики

Кадыров добавил, что причины аварийного отключения подстанции будут установлены утром в понедельник.

Население Чечни по данным на 2017 год составляет 1,4 млн человек. В Грозном живет 291,6 тысяч.

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