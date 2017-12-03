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3 декабря, источник: РИА Новости

В Баку покончил с собой экс-офицер МВД, причастный к убийству 11 человек

БАКУ, 3 дек — РИА Новости. Бывший старший оперуполномоченный главного управления угрозыска МВД Азербайджана Гаджи Мамедов, который возглавлял причастную к убийству 11 людей банду и получил пожизненный срок, покончил жизнь самоубийством, сообщает в воскресенье агентство АПА со ссылкой на прокуратуру Хазарского района.

«Бывший старший оперуполномоченный главного управления уголовного розыска МВД Азербайджана Гаджи Мамедов совершил самоубийство. Инцидент зарегистрирован в специализированном туберкулезном медучреждении пенитенциарной службы минюста… В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят следственные действия на месте происшествия. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства), выясняются обстоятельства и причины суицида», — передаёт агентство.

В январе 2007 года суд признал виновными бывших высокопоставленных чиновников министерства внутренних дел Азербайджана в совершении серии тяжких преступлений, в том числе громких убийств и похищений граждан с целью получения выкупа. К пожизненному заключению были приговорены, в частности, Гаджи Мамедов, бывший заместитель начальника управления внутренней безопасности МВД Кямиль Садраддинов, бывший начальник главного управления угрозыска МВД Закир Насиров. Ряд членов банды получили от полутора до 15 лет лишения свободы.

В числе громких преступлений банды — убийства вице-президента Ассоциации федерации футбола Азербайджана Фатуллы Гусейнова, начальника отдела криминалистики — заместителя начальника следственного управления по делам о тяжких преступлениях генпрокуратуры Ровшана Алиева, начальника отдела главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азера Исмайлова, вызвавшие широкий резонанс в республике.

Банда была раскрыта в начале 2005 года в ходе операции «Черный пояс», проведенной сотрудниками ныне ликвидированного министерства национальной безопасности. На суде была доказана причастность членов банды к убийству 11 человек и похищению людей.

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