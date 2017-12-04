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09:08 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже вечером в кооперативе сгорел гараж вместе с Мitsubishi

ЧП случилось в Центральном районе.

Источник: Новости Воронежа

Вечером в воскресенье, 3 декабря, загорелся гараж в кооперативе «Опытный» на улице Ломоносова. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 19:11. На место приехали сразу два пожарных отделения. 7 спасателям только в 19:37 удалось потушить пламя.

«В результате пожара поврежден огнем гараж и уничтожен автомобиль Мitsubishi 6-GTI», — рассказали в региональном МЧС.

Причину возгорания иномарки в гараже пока выясняют.

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