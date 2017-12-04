В Воронеже вечером в кооперативе сгорел гараж вместе с Мitsubishi

Вечером в воскресенье, 3 декабря, загорелся гараж в кооперативе «Опытный» на улице Ломоносова. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 19:11. На место приехали сразу два пожарных отделения. 7 спасателям только в 19:37 удалось потушить пламя.