В Воронеже вечером в кооперативе сгорел гараж вместе с Мitsubishi
ЧП случилось в Центральном районе.
ЧП случилось в Центральном районе.
Вечером в воскресенье, 3 декабря, загорелся гараж в кооперативе «Опытный» на улице Ломоносова. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 19:11. На место приехали сразу два пожарных отделения. 7 спасателям только в 19:37 удалось потушить пламя.
«В результате пожара поврежден огнем гараж и уничтожен автомобиль Мitsubishi 6-GTI», — рассказали в региональном МЧС.
Причину возгорания иномарки в гараже пока выясняют.