В Тунисе с обрыва сорвался автобус с туристами

Источник: Комсомольская правда

В результате ДТП никто не погиб, пострадали не менее 50 пассажиров, из них десять находятся в очень тяжелом состоянии. Всех раненых доставили в больницы.

Ситуацию на личный контроль взял премьер-министр Туниса Юсеф Шахед. Он поручил министрам внутренних дел, здравоохранения и транспорта обеспечить быструю транспортировку пострадавших в больницы и обеспечить их необходимой медицинской помощью, передает информационное агентство Tunis Afrique Presse.