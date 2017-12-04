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00:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Тунисе с обрыва сорвался автобус с туристами

В тунисской провинции Беджа с обрыва сорвался автобус, перевозивший туристов. Известно, что в салоне находились 56 человек. Сведений об их гражданстве пока нет.

Источник: Комсомольская правда

В результате ДТП никто не погиб, пострадали не менее 50 пассажиров, из них десять находятся в очень тяжелом состоянии. Всех раненых доставили в больницы.

Ситуацию на личный контроль взял премьер-министр Туниса Юсеф Шахед. Он поручил министрам внутренних дел, здравоохранения и транспорта обеспечить быструю транспортировку пострадавших в больницы и обеспечить их необходимой медицинской помощью, передает информационное агентство Tunis Afrique Presse.

Уточняется, что автобус следовал в Айн Драхм на экскурсию. В полиции полагают, что водитель не справился с управлением, что и стало причиной аварии. Машина вылетела с трассы и упала в обрыв с высоты около пятидесяти метров.

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