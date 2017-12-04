В районе поисков аргентинской подлодки обнаружен неопознанный объект

По словам представителя аргентинского флота Энрике Бальби, он находится на глубине 950 метров и расположен неподалеку от последнего известного месторасположения субмарины. Он также рассказал, что обнаруженный ранее российским подводным телеуправляемым аппаратом предмет, оказался затонувшим рыболовецким судном.

Подлодка «Сан Хуан» исчезла 18 дней назад. На ее борту находилось 44 члена экипажа. В минувшую пятницу командование аргентинского ВМФ заявило, что прекращает спасательную операцию, поскольку шансов найти моряков живыми практически не осталось: если подлодке не удалось всплыть, запасов кислорода на ней хватило бы не больше, чем на 10 дней.