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00:42 (мск), источник: Интерфакс

В районе поисков аргентинской подлодки обнаружен неопознанный объект

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU — В районе поисков пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины «Сан Хуан» в Южной Атлантике обнаружен новый неопознанный объект, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Источник: AP 2017

По словам представителя аргентинского флота Энрике Бальби, он находится на глубине 950 метров и расположен неподалеку от последнего известного месторасположения субмарины. Он также рассказал, что обнаруженный ранее российским подводным телеуправляемым аппаратом предмет, оказался затонувшим рыболовецким судном.

Подлодка «Сан Хуан» исчезла 18 дней назад. На ее борту находилось 44 члена экипажа. В минувшую пятницу командование аргентинского ВМФ заявило, что прекращает спасательную операцию, поскольку шансов найти моряков живыми практически не осталось: если подлодке не удалось всплыть, запасов кислорода на ней хватило бы не больше, чем на 10 дней.

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