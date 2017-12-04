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01:59 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили о проверке угрозы взрыва в аэропорту Домодедово

Источники агентств ТАСС и «Интерфакс» сообщили о проверке в столичном аэропорту Домодедово информации об угрозе взрыва. О наличии взрывного устройства на входе в «стерильную зону», по их данным, заявил один из пассажиров.

Территорию московского аэропорта Домодедово проверяют после того, как один из пассажиров заявил о наличии у него взрывного устройства, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Эту информацию подтвердил источник агентства «Интерфакс» в администрации аэропорта. «Неизвестный мужчина, находясь в здании аэровокзала на входе в “стерильную зону”, заявил сотрудникам авиационной безопасности о якобы наличии у него взрывного устройства», — рассказал он, добавив, что этот пассажир «был немедленно задержан и уложен на пол». Территорию вокруг мужчины огородили лентами.

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При этом собеседник «Интерфакса» не исключил, что подобное заявление задержанный мог сделать из хулиганских побуждений. «Злоумышленник производил впечатление нетрезвого», — уточнил источник, пояснив однако, что «регламент обязывает проводить проверку такого рода заявлений». «Пока опасных предметов не обнаружено», — заключил собеседник агентства.

В настоящее время в аэропорту, как уточнил источник ТАСС, в связи с инцидентом усилены меры безопасности, на месте работает полиция. ​

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