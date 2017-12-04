В центре Владивостока опрокинулась и загорелась фура

Начало рабочей недели в приморской столице началось с серьёзной автомобильной аварии. Прямо в центре города, на повороте со Светланской улицы на Океанский проспект, опрокинулся на бок грузовик. Водитель большегруза не слишком удачно вошёл в поворот, и машина рухнула на проезжую часть. После этого грузовик загорелся. Прибывшие на место сотрудники МЧС быстро справились с огнём.

По предварительной информации, у фуры просто-напросто лопнула рессора. Из-за этого контейнер наклонился на бок, утянув за собой всю машину. Впрочем, не исключено, что водитель сам виноват в случившемся. Владивостокские дальнобойщики вообще не очень «дружат» с поворотами. Так, один из последних скандальных инцидентов произошёл в районе железнодорожного вокзала. Там неаккуратный водитель слишком резво вошёл в поворот. Он сбил столбы ограждения и едва не покалечил пешеходов. Так что в причинах инцидента ещё предстоит разобраться специалистам.