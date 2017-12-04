Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
Чубайс ответил на обвинения в растрате 10 млрд руб.
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
ЕС снял некоторые санкции с России
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Новый подводный ракетоносец РФ напугал английские СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Как Снегурочка: Стефания Маликова примерила зимний образ
Ксения Собчак и Алсу пришли в роскошных платьях на концерт в Моск
От «Красухи» авиация противника теряется в пространстве — СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8День благодарения
8Поклонение Ким Чен Ыну
03:47 (мск), источник: Восток Медиа

В центре Владивостока опрокинулась и загорелась фура

Из-за аварии на улице Светланской собралась огромная пробка.

Источник: Восток Медиа

Сегодня, 4 декабря, утром в центре Владивостока произошло серьёзное ДТП с участием большегруза, сообщает РИА «Восток-Медиа». Огромная фура завалилась на бок прямо на оживлённом повороте.

Начало рабочей недели в приморской столице началось с серьёзной автомобильной аварии. Прямо в центре города, на повороте со Светланской улицы на Океанский проспект, опрокинулся на бок грузовик. Водитель большегруза не слишком удачно вошёл в поворот, и машина рухнула на проезжую часть. После этого грузовик загорелся. Прибывшие на место сотрудники МЧС быстро справились с огнём.

Из-за аварии на оживлённом перекрёстке моментально собралась 9-балльная пробка. Вся Светланская улица, начиная от Луговой площади, встала колом.

По предварительной информации, у фуры просто-напросто лопнула рессора. Из-за этого контейнер наклонился на бок, утянув за собой всю машину. Впрочем, не исключено, что водитель сам виноват в случившемся. Владивостокские дальнобойщики вообще не очень «дружат» с поворотами. Так, один из последних скандальных инцидентов произошёл в районе железнодорожного вокзала. Там неаккуратный водитель слишком резво вошёл в поворот. Он сбил столбы ограждения и едва не покалечил пешеходов. Так что в причинах инцидента ещё предстоит разобраться специалистам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Адмирал» с новым директором одержал победу в Тольятти
Хабаровские ориентировщики взяли бронзу Кубка мира
В районе поисков пропавшей подлодки найден неопознанный объект
В Госдуме ответили на отказ США от участия в договоре о миграции
Венесуэла приступит к созданию собственной криптовалюты
В Баку покончил с собой офицер, причастный к гибели 11 человек
Леонид Слуцкий отправлен в отставку в Англии
Лишний вес таит в себе новые угрозы, выяснили ученые
Автор первого в мире SMS-сообщения рассказал, о чем оно было
Спорт
Слуцкий ушел. Надежда осталась Российский тренер «Халла» ушел со своего поста по обоюдному согласию сторон
Авто
Kia Rio или Skoda Rapid: кто лучше? Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит сравнительный тест двух очень важных для рынка автомобилей: Skoda Rapid и нового Kia Rio
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Семья Меган Маркл показала ее детский фотоальбом Родственники актрисы поделились архивными снимками с журналистами.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь