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03:48 (мск), источник: Восток Медиа

Преступную группу из Хабаровска осудят за хитрость со страховыми выплатами

Горожане инсценировали ДТП и обманом получали деньги на ремонт.

Источник: Восток Медиа

В хабаровском суде рассмотрят уголовное дело против 11 горожан, которые нажились на страховых выплатах. Злоумышленники «заработали» в общей сложности 1,7 миллиона рублей, инсценируя ДТП и получая деньги на ремонт автомобилей.

По версии следствия, двое хабаровчан организовали из своих знакомых преступную группу для незаконного получения выплат от страховых компаний. Участники орудовали с 16 декабря 2016 года по 16 марта 2017-го, в основном в ночное время. Они выезжали на своих автомобилях в безлюдные места, где умышленно совершали ДТП, затем вызывали сотрудников ГИБДД, оформляли происшествие и предоставляли документы в страховые компании, от которых получали выплаты на ремонт. Злоумышленники наживались на разнице между полученными деньгами и тратами на ремонт, поскольку работы выполняли либо иностранцы, либо сами участники банды.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, в общей сложность преступная группа похитила у трёх страховых компаний свыше 1,7 миллиона рублей. Двоим организаторам вынесут приговор по более тяжкой статье, к остальным применят не такое строгое наказание. Правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его в Индустриальный районный суд Хабаровска.

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