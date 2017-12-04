Преступную группу из Хабаровска осудят за хитрость со страховыми выплатами

По версии следствия, двое хабаровчан организовали из своих знакомых преступную группу для незаконного получения выплат от страховых компаний. Участники орудовали с 16 декабря 2016 года по 16 марта 2017-го, в основном в ночное время. Они выезжали на своих автомобилях в безлюдные места, где умышленно совершали ДТП, затем вызывали сотрудников ГИБДД, оформляли происшествие и предоставляли документы в страховые компании, от которых получали выплаты на ремонт. Злоумышленники наживались на разнице между полученными деньгами и тратами на ремонт, поскольку работы выполняли либо иностранцы, либо сами участники банды.