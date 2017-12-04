Двум гражданам Узбекистана грозит 10 лет тюрьмы за продажу своего ребенка
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Родителям из Узбекистана грозит до 10 лет лишения свободы за продажу своего новорожденного ребенка в Воронеже (РФ), сообщает
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Родителям из Узбекистана грозит до 10 лет лишения свободы за продажу своего новорожденного ребенка в Воронеже (РФ), сообщает
Громкое уголовное дело в отношении двух граждан Узбекистана, 39-летней Махлиёхон Муминовой и 29-летнего Саидулло Мирабдуллаева, вызвало большой общественный резонанс.
Их обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (покушение на торговлю людьми, в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного).
В сентябре 2017 года Муминова, проживая в гражданском браке с Мирабдуллаевым, родила в Воронеже дочь, однако в органах ЗАГС в установленном законом порядке факт ее рождения не зарегистрировала.
Затем Муминова и Мирабдуллаев вступили в преступный сговор и решили найти желающих купить малолетнего ребенка.
10 октября родители продали девочку участникам
Уголовное дело направлено в Коминтерновский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу. Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.