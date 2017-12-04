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08:48 (мск), источник: Podrobno.uz

Двум гражданам Узбекистана грозит 10 лет тюрьмы за продажу своего ребенка

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Родителям из Узбекистана грозит до 10 лет лишения свободы за продажу своего новорожденного ребенка в Воронеже (РФ), сообщает Сквик-ТВ.

Громкое уголовное дело в отношении двух граждан Узбекистана, 39-летней Махлиёхон Муминовой и 29-летнего Саидулло Мирабдуллаева, вызвало большой общественный резонанс.

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Их обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (покушение на торговлю людьми, в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного).

В сентябре 2017 года Муминова, проживая в гражданском браке с Мирабдуллаевым, родила в Воронеже дочь, однако в органах ЗАГС в установленном законом порядке факт ее рождения не зарегистрировала.

Затем Муминова и Мирабдуллаев вступили в преступный сговор и решили найти желающих купить малолетнего ребенка.

10 октября родители продали девочку участникам оперативно-розыскного мероприятия за 30 тысяч рублей, после чего были задержаны сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено в Коминтерновский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу. Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

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