Двум гражданам Узбекистана грозит 10 лет тюрьмы за продажу своего ребенка

Громкое уголовное дело в отношении двух граждан Узбекистана, 39-летней Махлиёхон Муминовой и 29-летнего Саидулло Мирабдуллаева, вызвало большой общественный резонанс.

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Их обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (покушение на торговлю людьми, в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного).

В сентябре 2017 года Муминова, проживая в гражданском браке с Мирабдуллаевым, родила в Воронеже дочь, однако в органах ЗАГС в установленном законом порядке факт ее рождения не зарегистрировала.

Затем Муминова и Мирабдуллаев вступили в преступный сговор и решили найти желающих купить малолетнего ребенка.

10 октября родители продали девочку участникам оперативно-розыскного мероприятия за 30 тысяч рублей, после чего были задержаны сотрудниками полиции.