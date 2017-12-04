В Ташкенте гость ограбил квартиру, пока хозяин спал

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Мужчина ограбил в Ташкенте квартиру, пока ее хозяин спал. По данным ГУВД Ташкента, преступление произошло 27 ноября.

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Как сообщается, преступление произошло примерно в 5:00 часов. Ранее судимый Андрей Лепеха, воспользовавшись тем, что хозяин квартиры спал, похитил имущество на общую сумму 5,5 млн сумов.

По данному факту Следственным отделом при УВД Чиланзарского района города Ташкента, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 169 часть 1 УК Республики Узбекистан (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).