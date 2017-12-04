В Приморье осудили подростка, ударившего следователя

Владивосток, 4 декабря, PrimaMedia.

Приговор по делу против правосудия вынесли в Приморье. Хасанский районный суд приговорил подростка к 2 годам воспитательной колонии за то, что он ударил следователя, а также угрожал ему убийством, сообщила ИА PrimaMedia старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

Преступление произошло в помещении ИВС ОМВД России по Хасанскому району, где фигурант содержался под стражей. В момент вручения подростку уведомления о продлении срока предварительного расследования, он начал угрожать расправой следователю, в производстве которого находилось его уголовное дело.

После этого следственно-арестованный выбил ногой дверь решетчатого металлического ограждения следственного кабинета ИВС и, подойдя к следователю, ударил его два раза в голову.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний, суд назначил ему за содеянное (с учетом несовершеннолетнего возраста фигуранта) 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.