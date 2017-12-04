В перестрелке на границе Таджикистана погиб командир погранотряда
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Предотвращён вооружённый прорыв группы афганских
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Предотвращён вооружённый прорыв группы афганских
Как сообщает Центр общественных связей Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, 2 декабря в 19 часов 10 минут на участке пограничной заставы № 2 «Бахорак» пограничного отряда «Шуроабад» (район Ш. Шохин) предотвращён вооружённый прорыв группы афганских
На требование таджикских пограничников вооружённые нарушители государственной границы ответили плотным оружейным огнём. В результате перестрелки героически погиб командир погранотряда полковник Ахтамов Хайриддин. Ранения получили четверо военнослужащих.
Ответным огнём уничтожены трое афганских контрабандистов, остальным удалось скрыться. На месте происшествия обнаружено и изъято 4 автомата Калашникова и более 33 кг наркотических веществ. Дополнительным подкреплением, прибывшим на место инцидента, проводятся
Раненные при задержании пограничники госпитализированы, обеспечены необходимым медицинским обслуживанием, их состояние стабильно удовлетворительное.