В перестрелке на границе Таджикистана погиб командир погранотряда

Как сообщает Центр общественных связей Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, 2 декабря в 19 часов 10 минут на участке пограничной заставы № 2 «Бахорак» пограничного отряда «Шуроабад» (район Ш. Шохин) предотвращён вооружённый прорыв группы афганских нарко-контрабандистов вглубь территории Таджикистана.

На требование таджикских пограничников вооружённые нарушители государственной границы ответили плотным оружейным огнём. В результате перестрелки героически погиб командир погранотряда полковник Ахтамов Хайриддин. Ранения получили четверо военнослужащих.