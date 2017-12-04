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04:20 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Баня загорелась ночью во Владивостоке

Возгорание удалось потушить 10 пожарным, погибших и пострадавших нет.

Владивосток, 4 декабря, PrimaMedia.

Пожарные потушили баню во Владивостоке, вспыхнувшую в ночь на 4 декабря. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет. К тушению привлекли 10 пожарных, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

3 декабря в 22.46 в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о возгорании в бане, расположенной на улице Находкинская.

Уже через 7 минут к месту пожара прибыли огнеборцы и приступили к тушению.

В 23.08 пожар был локализован, а в 00.14 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 18 кв. метров.

Тушили пожар 10 человек личного состава и две единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал. Не пострадали от огня и вблизи расположенные объекты.

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