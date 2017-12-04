Баня загорелась ночью во Владивостоке
Возгорание удалось потушить 10 пожарным, погибших и пострадавших нет.
Возгорание удалось потушить 10 пожарным, погибших и пострадавших нет.
Владивосток, 4 декабря, PrimaMedia.
Пожарные потушили баню во Владивостоке, вспыхнувшую в ночь на 4 декабря. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет. К тушению привлекли 10 пожарных, сообщили ИА PrimaMedia в
3 декабря в 22.46 в
Уже через 7 минут к месту пожара прибыли огнеборцы и приступили к тушению.
В 23.08 пожар был локализован, а в 00.14 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 18 кв. метров.
Тушили пожар 10 человек личного состава и две единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал. Не пострадали от огня и вблизи расположенные объекты.