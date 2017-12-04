Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
10 стран с самой дешевой ипотекой
ЕС снял некоторые санкции с России
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Опубликовано фото самоходной гаубицы «Коалиция» на колесном шасси
В ДНР поведали о целях задержанных диверсантов ВСУ
Светлана Лобода, Нюша и другие звезды на «Песне года 2017»
Наталья Водянова в кокошнике появилась на публике
От «Красухи» авиация противника теряется в пространстве — СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8День благодарения
8Поклонение Ким Чен Ыну
04:42 (мск), источник: Восток Медиа

Директор хабаровской фирмы стащила деньги из бюджета и поплатилась за это

Злоумышленница обманом получила от мэрии 300 тысяч рублей.

В Хабаровске вынесли приговор руководителю местной компании, которая хитростью заполучила деньги из городского бюджета. Она сделала вид, что трудоустроила к себе двух одиноких матерей, и получила на них субсидию.

Решение по делу принимал суд Центрального района Хабаровска. Правоохранители выяснили, что генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, которая вела бизнес в сфере общественного питания, предоставила в администрацию города ложные данные о трудоустроенных у неё людях. Злоумышленница якобы заключила договоры с двумя одинокими женщинами с детьми, но на самом деле горожанки у неё не работали.

В результате бизнес-вумен незаконно получила субсидию в размере 300 тысяч рублей. Эти деньги для неё выделили в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровске на 2014−2020 годы» из городского бюджета.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, генеральный директор коммерческой организации полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном, возместила причинённый ущерб ещё до вынесения приговора и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Суд учёл эти смягчающие обстоятельства и в итоге вынес женщине условное наказание — два года и два месяца лишения свободы. Испытательный срок составит полтора года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Адмирал» с новым директором одержал победу в Тольятти
Хабаровские ориентировщики взяли бронзу Кубка мира
В районе поисков пропавшей подлодки найден неопознанный объект
В Госдуме ответили на отказ США от участия в договоре о миграции
Венесуэла приступит к созданию собственной криптовалюты
В Баку покончил с собой офицер, причастный к гибели 11 человек
Леонид Слуцкий отправлен в отставку в Англии
Лишний вес таит в себе новые угрозы, выяснили ученые
Автор первого в мире SMS-сообщения рассказал, о чем оно было
Спорт
Слуцкий ушел. Надежда осталась Российский тренер «Халла» ушел со своего поста по обоюдному согласию сторон
Авто
Kia Rio или Skoda Rapid: кто лучше? Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит сравнительный тест двух очень важных для рынка автомобилей: Skoda Rapid и нового Kia Rio
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Семья Меган Маркл показала ее детский фотоальбом Родственники актрисы поделились архивными снимками с журналистами.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь