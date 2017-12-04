Директор хабаровской фирмы стащила деньги из бюджета и поплатилась за это
Злоумышленница обманом получила от мэрии 300 тысяч рублей.
Злоумышленница обманом получила от мэрии 300 тысяч рублей.
В Хабаровске вынесли приговор руководителю местной компании, которая хитростью заполучила деньги из городского бюджета. Она сделала вид, что трудоустроила к себе двух одиноких матерей, и получила на них субсидию.
Решение по делу принимал суд Центрального района Хабаровска. Правоохранители выяснили, что генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, которая вела бизнес в сфере общественного питания, предоставила в администрацию города ложные данные о трудоустроенных у неё людях. Злоумышленница якобы заключила договоры с двумя одинокими женщинами с детьми, но на самом деле горожанки у неё не работали.
В результате
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