Ещё один случай заражения корью в Хабаровске не подтвердился
У студентки вуза не обнаружили признаков этого заболевания.
У студентки вуза не обнаружили признаков этого заболевания.
В краевом центре не подтвердился очередной случай заражения корью. Специалисты взяли анализы у студентки и не выявили у неё опасное заболевание, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Подозрение на корь появилось у учащейся второго курса Хабаровского государственного университета экономики и права. Специалисты провели эпидемиологическое расследование, чтобы установить, чем заразилась девушка.
«По данным управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, лабораторно подозрение на корь у студентки не подтвердилось. Поэтому в городе
Всего же в крае по состоянию на 29 ноября против кори привили 3 506 человек. Среди них по эпидемическим показаниям вакцину получили 1 686 человек, в рамках подчищающей иммунизации против кори — 1 820 человек.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что корь завёз в дальневосточную столицу турист с индонезийского острова Бали. От мужчины заразился его ребёнок, которому ещё не было двух лет и которому прививку от этого заболевания не ставили. Пациент же вскоре после возвращения в Хабаровск отправился в одно из медицинских учреждений города, откуда, вероятно, вирусом заразились и другие жители.