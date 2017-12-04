Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
В РФ ответили Киеву на его способ остановить стройку моста в Крым
ЕС снял некоторые санкции с России
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Новая АПЛ сможет уничтожить город на удалении 6000 миль - СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Светлана Лобода, Нюша и другие звезды на «Песне года 2017»
Наталья Водянова в кокошнике появилась на публике
От «Красухи» авиация противника теряется в пространстве — СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
05:09 (мск), источник: Восток Медиа

Ещё один случай заражения корью в Хабаровске не подтвердился

У студентки вуза не обнаружили признаков этого заболевания.

Источник: Reuters

В краевом центре не подтвердился очередной случай заражения корью. Специалисты взяли анализы у студентки и не выявили у неё опасное заболевание, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Подозрение на корь появилось у учащейся второго курса Хабаровского государственного университета экономики и права. Специалисты провели эпидемиологическое расследование, чтобы установить, чем заразилась девушка.

«По данным управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, лабораторно подозрение на корь у студентки не подтвердилось. Поэтому в городе по-прежнему остаётся 11 подтверждённых случаев заболевания», — рассказала корреспонденту агентства начальник управления здравоохранения администрации города Галина Аристова.

Всего же в крае по состоянию на 29 ноября против кори привили 3 506 человек. Среди них по эпидемическим показаниям вакцину получили 1 686 человек, в рамках подчищающей иммунизации против кори — 1 820 человек.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что корь завёз в дальневосточную столицу турист с индонезийского острова Бали. От мужчины заразился его ребёнок, которому ещё не было двух лет и которому прививку от этого заболевания не ставили. Пациент же вскоре после возвращения в Хабаровск отправился в одно из медицинских учреждений города, откуда, вероятно, вирусом заразились и другие жители.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Адмирал» с новым директором одержал победу в Тольятти
Хабаровские ориентировщики взяли бронзу Кубка мира
В районе поисков пропавшей подлодки найден неопознанный объект
Американский посол назвал причину ухудшения отношений с Россией
Филарет заявил о готовности встретиться с патриархом Кириллом
В Баку покончил с собой офицер, причастный к гибели 11 человек
Леонид Слуцкий отправлен в отставку в Англии
Лишний вес таит в себе новые угрозы, выяснили ученые
Назван самый быстро развивающийся регион России
Спорт
Слуцкий ушел. Надежда осталась Российский тренер «Халла» ушел со своего поста по обоюдному согласию сторон
Авто
Kia Rio или Skoda Rapid: кто лучше? Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит сравнительный тест двух очень важных для рынка автомобилей: Skoda Rapid и нового Kia Rio
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Семья Меган Маркл показала ее детский фотоальбом Родственники актрисы поделились архивными снимками с журналистами.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь