Ещё один случай заражения корью в Хабаровске не подтвердился

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В краевом центре не подтвердился очередной случай заражения корью. Специалисты взяли анализы у студентки и не выявили у неё опасное заболевание, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Подозрение на корь появилось у учащейся второго курса Хабаровского государственного университета экономики и права. Специалисты провели эпидемиологическое расследование, чтобы установить, чем заразилась девушка.

«По данным управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, лабораторно подозрение на корь у студентки не подтвердилось. Поэтому в городе по-прежнему остаётся 11 подтверждённых случаев заболевания», — рассказала корреспонденту агентства начальник управления здравоохранения администрации города Галина Аристова.

Всего же в крае по состоянию на 29 ноября против кори привили 3 506 человек. Среди них по эпидемическим показаниям вакцину получили 1 686 человек, в рамках подчищающей иммунизации против кори — 1 820 человек.