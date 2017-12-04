Работы по восстановлению дома в Усть-Куте после взрыва газа ведутся круглосуточно

Источник: IrkutskMedia.ru

Аварийно-восстановительные работы на месте поврежденного при взрыве газа дома в Усть-Куте Иркутской области ведутся в круглосуточном режиме. Пожарно-спасательные подразделения завершили разбор завалов в многоквартирном доме, сейчас на мечте ЧП проводят работы по определению устойчивости конструкций здания и его безопасности для жильцов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Работы ведутся непрерывно, в круглосуточном режиме.

«Отмечу быстрое и слаженное реагирование на происшествие всех оперативных структур дежурных служб. Благодаря этому многие жильцы дома были своевременно эвакуированы и не пострадали. Благодаря этому удалось в кратчайшие сроки завершить самую сложную и опасную часть работ — разбор рухнувших конструкций — и дать возможность специалистам приступить к обследованию дома и оперативно-следственным мероприятиям», — прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов.

В настоящее время отопление пострадавшего подъезда приостановлено, во избежание размораживания системы отопления трубы перекрыты, в подъезде вставлены окна и двери. Жильцам настоятельно рекомендовано временно покинуть квартиры, перебраться в гостиницу. Сотрудники полиции осуществляют охрану квартир. Однако соглашаются на эвакуацию далеко не все. Администрация города предприняла все меры для жизнеобеспечения жильцов соседних подъездов.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов отметил, что для пострадавших будут разработаны меры социальной поддержки.

Напомним, что мужчина 1948 года рождения погиб при взрыве пропанового баллона в пятиэтажке в Усть-Куте. Еще пятерым потребовалась медицинская помощь. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания около 100 человек. Сейчас спасенные люди находятся в безопасности.

«Старший лейтенант полиции Юлий Пешков проезжал с семьей по улице Халтурина в Усть-Куте и услышал громкий хлопок, прозвучавший на первом этаже многоквартирного дома. Став одним из первых очевидцев произошедшего, полицейский бросился в подъезд поврежденной пятиэтажки. Обследуя жилые помещения, в одной из квартир он обнаружил женщину, которой требовалась срочная медицинская помощь, и помог ей выбраться на улицу. Из-за поврежденной системы водоснабжения и низких температур поднялся большой туман, серьезно затруднявший поиск людей, попавших в беду, однако Юлий Пешков смог отыскать и вытащить из-под завалов мебели еще двоих мужчин, получивших серьезные ожоги. Оба пострадавших вскоре были переданы подоспевшей бригаде скорой помощи. В последующие несколько минут сотрудник полиции помог собраться и эвакуироваться еще 15-ти жильцам, проживающим в этом подъезде», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Тем временем началась подготовка к медицинской эвакуации из Усть-Кута в Иркутск двоих пострадавших. Такое распоряжение дал министр здравоохранения региона Олега Ярошенко. Работа проводится специалистами Усть-Кутской районной больницы, Иркутского областного центра медицины катастроф и ожогового отделения Иркутской городской клинической больницы № 3.

Добавим, что поврежденный дом не газифицирован, однако на месте найдены остатки от пропанового баллона. На первом этаже велись ремонтные работы, в том числе делали натяжные потолки.

На месте происшествия работали пять единиц техники и 42 человека от МЧС России. Полиция оцепляла прилегающую территорию и обеспечивала вместе со спасателями эвакуацию жильцов. Также были выставлены посты для обеспечения сохранности имущества граждан. К ликвидации последствий хлопка привлекался весь личный состав полиции города. Между тем к ситуации подключились следователи СКР. Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия.

Кроме того, на место происшествия прибыла комиссия, в состав которой вошли представители министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, министерства строительства, дорожного хозяйства, министерства социальной защиты, опеки и попечительства региона, управления ГО и ЧС, службы строительного надзора Приангарья, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области и ГУ МЧС России. В городе создана рабочая группа по ликвидации последствий случившегося.