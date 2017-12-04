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05:39 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске дальнобойщик неделю живёт под мостом

В Красноярске под четвёртым мостом дальнобойщик живёт уже целую неделю. Ему не хватило доехать до места назначения 250 метров, как его трал треснул под грузом. Мужчина несколько дней пытается добиться помощи, но тщетно.

Небольшой перепад высоты — и железо трала лопнуло. Это контрогруз для испытания железнодорожных кранов — железная бочка с бетоном. Его вес Александр не уточняет, но уверяет: грузоподъёмность трала 65 тонн и он на это рассчитан. Так или иначе, помощи водитель не может дождаться неделю ни от заказчика, ни от фирмы-посредника, которая заказала перевозку.

Живёт Александр вроде и в центре города, но как в глухой тайге. Машину бросить не может, самому решать проблему в чужом городе оказалось сложнее, чем в пустыне. До места разгрузки не доехал метров 250. На месте разгрузить тоже проблема — мешают провода. В век передовых технологий водитель нашёл мастеров, чтобы собрать большегрузные сани прямо под грузом.

Что из этого выйдет, узнаем 4 декабря. Пока же мужчина продолжает выживать под четвёртым мостом Красноярска и подсчитывает убытки. Они уже перевалили за 2 миллиона рублей.

Вадим КУЛИКОВ



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