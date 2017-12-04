В Красноярске дальнобойщик неделю живёт под мостом

Небольшой перепад высоты — и железо трала лопнуло. Это контрогруз для испытания железнодорожных кранов — железная бочка с бетоном. Его вес Александр не уточняет, но уверяет: грузоподъёмность трала 65 тонн и он на это рассчитан. Так или иначе, помощи водитель не может дождаться неделю ни от заказчика, ни от фирмы-посредника, которая заказала перевозку.



Живёт Александр вроде и в центре города, но как в глухой тайге. Машину бросить не может, самому решать проблему в чужом городе оказалось сложнее, чем в пустыне. До места разгрузки не доехал метров 250. На месте разгрузить тоже проблема — мешают провода. В век передовых технологий водитель нашёл мастеров, чтобы собрать большегрузные сани прямо под грузом.



Что из этого выйдет, узнаем 4 декабря. Пока же мужчина продолжает выживать под четвёртым мостом Красноярска и подсчитывает убытки. Они уже перевалили за 2 миллиона рублей.



Вадим КУЛИКОВ







