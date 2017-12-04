В центре Омска машина протаранила иномарку и зацепила ПАЗик

В воскресенье, 3 декабря, в Центральном округе Омска произошло тройное ДТП. Фото последствий аварии появилось в соцсети, а следом очевидцы выложили и видео момента аварии.

На кадрах хорошо видно, как синий автомобиль, двигаясь со стороны улицы 10 лет Октября, на перекрестке улиц Думская с Пушкина продолжил движение на красный свет и протаранил иномарку, которую от удара отбросило на Пазик, проезжавший по встречной полосе.

В результате аварии повреждено два авто.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yoda1T5mP3k?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам автолюбителей в комментариях, на данном перекрестке ДТП происходят из-за невнимательности водителей — светофор для пешеходов горит ярче основного, и некоторые автовладельцы путаются.

В соцсети поясняют:

— Тусклый свет светофора, и для пешехода ярко зелёная секция, которая направлена в сторону движения, и когда двигаешься от Атриума, кажется что для тебя горит зелёный!