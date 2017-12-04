В Хабаровском крае снят введенный после катастрофы L-410 режим ЧС

Напомним, особый режим на территории региона ввели 15 ноября, когда самолет L-410, принадлежащий «Хабаровским авиалиниям», разбился при заходе на посадку в аэропорту поселка Нелькан Аяно-Майского района.

Жертвами стали шесть человек. Выжить удалось лишь трехлетней девочке: она получила сотрясение мозга и сложный перелом ноги. Ребенка доставили в Хабаровск, где прооперировали. Как сообщали специалисты МАК, причиной крушения стал сбой в работе правого двигателя.