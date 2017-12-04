Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
Чубайс ответил на обвинения в растрате 10 млрд руб.
СМИ узнали о состоянии лежащего в реанимации Олега Табакова
Светлана Лобода, Нюша и другие звезды на «Песне года 2017»
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Новая АПЛ сможет уничтожить город на удалении 6000 миль - СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Светлана Лобода, Нюша и другие звезды на «Песне года 2017»
Наталья Водянова в кокошнике появилась на публике
От «Красухи» авиация противника теряется в пространстве — СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
05:56 (мск), источник: Восток Медиа

Экстремисты из Хабаровска не успели напасть на здание администрации

Парни учились стрелять и изготавливали бомбы в заброшенных зданиях города.

В дальневосточной столице правоохранители поймали четверых мужчин, которые организовали экстремистскую группировку. Злоумышленники учились изготавливать бомбы и готовились к нападению на здание администрации одного из районов города.

По версии следствия, в августе 2017 года двое жителей Хабаровска решили организовать экстремистское сообщество и вовлекли в него ещё двоих своих знакомых. Участники решили совершать преступления против лиц неславянской национальности. Злоумышленники сделали свой флаг, раздобыли пособия по изготовлению взрывчаток в домашних условиях и начали тренироваться на территории заброшенных зданий. Там они учились стрелять из пневматического и травматического оружия, бросать бутылки с зажигательной смесью. Подозреваемые собирались в ближайшее время напасть на администрацию одного из районов Хабаровска, а также на одну из уличных продуктовых точек.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, всех подельников задержали, сейчас решается вопрос о том, чтобы заключить злоумышленников под стражу. Двое из них учатся в хабаровском вузе, один мужчина проживал в Еврейской автономной области. Подозреваемые планировали после каждого преступления оставлять на месте свой знак, чтобы правоохранители и местные жители знали, чьих это рук дело. Теперь все четверо стали фигурантами уголовного дела.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Адмирал» с новым директором одержал победу в Тольятти
Хабаровские ориентировщики взяли бронзу Кубка мира
В районе поисков пропавшей подлодки найден неопознанный объект
Американский посол назвал причину ухудшения отношений с Россией
Филарет заявил о готовности встретиться с патриархом Кириллом
В Баку покончил с собой офицер, причастный к гибели 11 человек
Леонид Слуцкий отправлен в отставку в Англии
Лишний вес таит в себе новые угрозы, выяснили ученые
Назван самый быстро развивающийся регион России
Спорт
Слуцкий ушел. Надежда осталась Российский тренер «Халла» ушел со своего поста по обоюдному согласию сторон
Авто
Kia Rio или Skoda Rapid: кто лучше? Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит сравнительный тест двух очень важных для рынка автомобилей: Skoda Rapid и нового Kia Rio
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Семья Меган Маркл показала ее детский фотоальбом Родственники актрисы поделились архивными снимками с журналистами.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь