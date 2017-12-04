Экстремисты из Хабаровска не успели напасть на здание администрации

В дальневосточной столице правоохранители поймали четверых мужчин, которые организовали экстремистскую группировку. Злоумышленники учились изготавливать бомбы и готовились к нападению на здание администрации одного из районов города.

По версии следствия, в августе 2017 года двое жителей Хабаровска решили организовать экстремистское сообщество и вовлекли в него ещё двоих своих знакомых. Участники решили совершать преступления против лиц неславянской национальности. Злоумышленники сделали свой флаг, раздобыли пособия по изготовлению взрывчаток в домашних условиях и начали тренироваться на территории заброшенных зданий. Там они учились стрелять из пневматического и травматического оружия, бросать бутылки с зажигательной смесью. Подозреваемые собирались в ближайшее время напасть на администрацию одного из районов Хабаровска, а также на одну из уличных продуктовых точек.