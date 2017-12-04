Дикий кабан резонансно погиб в Приморье
Государственная ветеринарная инспекция Приморского ввела ряд ограничений для борьбы с возможным распространением классической чумы свиней, сообщили Deita. ru в администрации Уссурийска.
Государственная ветеринарная инспекция Приморского ввела ряд ограничений для борьбы с возможным распространением классической чумы свиней, сообщили Deita. ru в администрации Уссурийска.
В ноябре этот вирус был обнаружен у погибшего дикого кабана, найденного на территории общественной организации рыболовов и охотников Уссурийска, Россельхознадзор предупредил о возможном распространении этого заболевания в крае.
Карантин по классической чуме свиней введен в охотничьем хозяйстве «Раковское». Село Боголюбовка, а также в селах Николаевка, Отрадное и Даниловка Михайловского района.
Ветеринары призывают местных жителей, содержащих в подсобных хозяйствах свиней, срочно вакцинировать животных. Охотникам, которые добыли диких кабанов, необходимо проверять мясо.
Михаил Грач.