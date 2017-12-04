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05:59 (мск), источник: ДЕЙТА

Дикий кабан резонансно погиб в Приморье

Государственная ветеринарная инспекция Приморского ввела ряд ограничений для борьбы с возможным распространением классической чумы свиней, сообщили Deita. ru в администрации Уссурийска.

В ноябре этот вирус был обнаружен у погибшего дикого кабана, найденного на территории общественной организации рыболовов и охотников Уссурийска, Россельхознадзор предупредил о возможном распространении этого заболевания в крае.

Карантин по классической чуме свиней введен в охотничьем хозяйстве «Раковское». Село Боголюбовка, а также в селах Николаевка, Отрадное и Даниловка Михайловского района.

Ветеринары призывают местных жителей, содержащих в подсобных хозяйствах свиней, срочно вакцинировать животных. Охотникам, которые добыли диких кабанов, необходимо проверять мясо.

Михаил Грач.

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