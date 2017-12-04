Тайный инвестор: как Феоктистов нашел $2 млн для Улюкаева
В распоряжении Русской службы
В распоряжении Русской службы
Феоктистов дал показания следствию на суде 20 сентября, однако их содержание до сих пор не разглашалось. Заседание, на котором допрашивали Феоктистова, прошло в закрытом режиме по просьбе ФСБ: спецслужба попросила скрыть допрос своего
Бывший генерал ФСБ Олег Феоктистов — один из ключевых фигурантов суда по делу обвиняемого в получении взятки
Показания главы «Роснефти» в суде не оглашались, поэтому суд не может учитывать их как доказательство. В связи с этим Феоктистов стал главным свидетелем обвинения в деле Улюкаева.
О показаниях Феоктистова на суде Русской службе
В документе есть сведения об открытой и закрытой частях заседания 20 сентября. Расшифровка открытой части полностью совпадает с аудиозаписью начала заседания, которая есть у
Частный инвестор
Как следует из показаний генерала, данных им на суде, именно он придумал, где взять ключевую улику по делу: 2 млн долларов, с которыми задержали министра Улюкаева 14 ноября 2016 года. До сих пор в суде не рассказывали подробностей о том, откуда взялось столько наличных денег и куда они денутся после суда.
По версии Феоктистова, о необходимости провести следственный эксперимент ему сказали сотрудники ФСБ. По их поручению Феоктистов передал в спецслужбу наличные. Сечин в своих показаниях (копии протоколов есть у Би-би-си) также рассказывал, что именно Феоктистов занимался поиском денег для эксперимента.
Деньги я попросил у своего хорошего знакомого, частного инвестора. Не объясняя ему причин: он до сих пор не знает, для чего эти деньги. Он мне принес [их] к зданию “Роснефти”. Я здесь же их отвез в соответствующее подразделение службы безопасности, где по акту передал их сотруднику.
Улюкаев позднее на заседании уточнил у Феоктистова, знал ли он о происхождении денег. «Я по образованию не экономист… Меньше знаешь, лучше спишь. Помню, принес, дал», — ответил тот.
Впоследствии эти деньги вернулись в «Роснефть» утром 14 ноября, в день оперативного эксперимента. В офис их привезли оперативники ФСБ. Один из них, рассказал Феоктистов, провел Сечину инструктаж — при нем присутствовал и генерал. По его словам, главе «Роснефти» посоветовали, «чтобы линия [его] поведения была абсолютно нормальной» и «чтобы не было никаких провокаций».
Рекомендаций, что говорить Улюкаеву, сотрудники ФСБ Сечину не давали, сказал Феоктистов на заседании.
Саквояж, где находились наличные, был упакован в ткань «бордового цвета». Саму сумку Феоктистов описывал так: «Вид она имела
Оперативники дали Феоктистову и ключ от сумки. Ключ был запечатан в конверт, рассказывал генерал. Сечин до ключа не дотрагивался. Чтобы отдать ключ главе «Роснефти», Феоктистов разорвал конверт и «высыпал» ключ в карман куртки Сечина, которую генерал назвал «дежурной».
«Я спросил Игоря Ивановича, в какой он куртке, потому что в компании традиция встречать руководителя такого ранга на улице», — вспомнил Феоктистов.
Саму же сумку с деньгами Феоктистов положил «под елку» у президентского подъезда «Роснефти», в заранее оговоренное место. По его воспоминаниям, которыми он поделился в суде, после приезда Улюкаева их разговор с Сечиным занял
После этого Улюкаев и Сечин проследовали в офис «Роснефти», где провели 15−20 минут. Затем министр сел в машину, которую у выезда остановили сотрудники ФСБ.
Получить комментарий самого Феоктистова в воскресенье вечером не удалось.
О его нынешнем месте работы нигде официально не сообщалось: в суде он представился «военным пенсионером».
Нелицеприятный разговор
О том, что Улюкаев якобы просил у Сечина
Феоктистов изложил на суде версию событий, которая повторяет рассказ главы «Роснефти».
По его словам, вернувшись из командировки на Гоа в ноябре 2017 года, Сечин позвал его в свой кабинет и рассказал, что в Индии у него состоялся «нелицеприятный разговор с министром экономического развития».
По версии обвинения, в ходе саммита БРИКС в Индии Улюкаев, занимавший тогда пост министра экономического развития, попросил у Сечина взятку в 2 млн долларов за то, что его ведомство дало положительное заключение на приобретение «Роснефтью» госпакета акций компании «Башнефть». К моменту встречи на Гоа сделка была уже закрыта.
Кто такой Олег Феоктистов
Феоктистов считается одним из самых влиятельных генералов ФСБ. Он с 2004 года возглавлял 6-ю службу Управления собственной безопасности ведомства, отвечающую за оперативное сопровождение уголовных дел.
СМИ неоднократно писали о Феоктистове в связи с громкими уголовными делами. В частности, он упоминался в деле о фабрикации уголовных дел высокопоставленными сотрудниками антикоррупционного управления МВД. Его бывший руководитель, генерал МВД Денис Сугробов в апреле 201 7-го был осужден на 22 года колонии.
Как утверждали источники РБК, Феоктистов также руководил оперативным сопровождением по делу
Сам генерал ФСБ никогда не общался с прессой, о его биографии ничего не известно.
Нет точных данных и о текущем месте работы Феоктистова. Известно, что он уже не является сотрудником «Роснефти». РБК писал, что он перешел на работу в банк «Пересвет» на должность советник, а по кадрам.
По словам Феоктистова, из нелицеприятного разговора следовало, что «господин Улюкаев потребовал два миллиона долларов — как он считает, вознаграждение — за ту проделанную работу по согласованию».
«Он (Сечин — Би-би-си) рассказал мне более подробно, что разговор состоялся в одном из залов, во время перерыва, что сначала они обсуждали итоги самой сделки, потом якобы господин Улюкаев сказал, что так и так, все прошло нормально, сделка закрыта, что в этом его заслуга, и, приложив к лацкану два пальца, сказал, что нужно забрать определенный объем», — пересказал Феоктистов ту версию событий в Гоа, которую ему изложил Сечин.
Генерал добавил, что глава «Роснефти» не понял Улюкаева и начал переспрашивать. «Он (Улюкаев — Би-би-си) приложил к лацкану пиджака два пальца и показал сумму. Из чего был сделан вывод, что сумма 2 млн долларов», — изложил услышанную от Сечина версию Феоктистов.
Улюкаев на суде признавал, что и правда встречался с Сечиным в Гоа (в суде выступали и свидетели их разговора), но утверждал, что разговора о деньгах не было. В пересказе
Кто написал заявление
Вернувшись с Гоа, Сечин рассказал Феоктистову, что министр якобы просил у него денег, и глава службы безопасности компании посоветовал руководителю написать на министра заявление в ФСБ, рассказал генерал в суде. То самое заявление на имя директора ФСБ Бортникова и положило начало спецоперации, по итогам которой Улюкаева взяли с поличным.
Как писал The Bell, генерал ФСБ, услышав рассказ Сечина о событиях в Гоа, в ответ посоветовал Сечину «проявить гражданскую позицию» и «помочь поймать коррупционера». Это подтверждает и расшифровка, с которой ознакомилась
Во время допроса в суде 20 сентября Феоктистов не смог однозначно ответить, кто же написал заявление — он или Сечин.
Заявление, которое зачитывал на заседании суда 5 сентября прокурор, было написано от лица начальника службы безопасности «Роснефти», а подписано двумя фамилиями — Феоктистова и Сечина.
Феоктистов на допросе 20 сентября заявил, что заявление написал сам Сечин. Генерал уточнил, что тоже подписал его — «по той простой причине, что отвечал за безопасность». Заявление начальник и его подчиненный решили написать сразу на имя директора ФСБ, «чтобы оно ходило меньше там по
Кто именно и как передавал письмо в ФСБ, Феоктистов вспомнить не смог, отметив лишь, что это произошло «в установленном порядке». «Я думаю, что [Сечин] поехал сам», — предположил он. В момент передачи заявления генерал не присутствовал.
Феоктистов, отвечая на вопросы судьи, рассказал, что заявление «писал» и «подписывал». Затем, отвечая на вопросы уже адвоката, уточнил: «Писал его Игорь Иванович вместе со мной».
В заявлении не было описано, где и при каких обстоятельствах Улюкаев якобы требовал взятку. «Это первичный документ, который написан в ФСБ, пусть они и проверяют», — объяснил отсутствие деталей генерал. Адвокаты попытались узнать у Феоктистова, почему заявление написано от его имени, хотя он говорит, что автор — Сечин, но окончательно прояснить он это так и не смог, следует из расшифровки допроса.
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Два человека, одни показания
В суде в ходе допроса по просьбе прокурора частично оглашали показания Феоктистова, данные еще на этапе следствия. Зачитанный фрагмент охватывал события, произошедшие на Гоа во время саммита БРИКС, а также утро 14 ноября, когда произошел телефонный разговор Улюкаева и Сечина.
Так, например, Феоктистов, согласно материалам делам, рассказал следователю, что в ходе саммита Улюкаев «сказал Сечину
Различия, которые встречаются в двух протоколах, незначительные. Например, Сечин говорил следователю, что Улюкаев вел речь «о незаконном вознаграждении, то есть о взятке, которую последний выдавал за благодарность». В показаниях Феоктистова слово взятка не упоминается: «Улюкаев ведет речь о незаконном вознаграждении, которое последний выдавал за благодарность».
«Об указанном предложении Улюкаева я обещал подумать», — рассказывал на этапе следствия Сечин. «Об указанном предложении Сечин пообещал подумать», — говорил следователям уже Феоктистов.
Феоктистов был с Сечиным вплоть до окончания оперативного эксперимента. Утром 14 ноября он был в кабинете главы «Роснефти», когда туда позвонили. Генерал объяснил, что Сечин «жестом показал» ему, что на том конце телефона был именно Улюкаев, однако реплики
Сам Улюкаев в суде заявил, что не он звонил главе «Роснефти», а, наоборот, Сечин звонил ему 14 ноября. «Сечин был настойчив и просил приехать сегодня в компанию “Роснефть”. Час, который он называл, был неудобен. В конце концов я согласился», — вспоминал бывший министр.
Из разговоров, зачитанных в суде, также следует, что именно Сечин уговаривал Улюкаева «подъехать посмотреть компанию».
Дело Улюкаева
Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года у офиса «Роснефти» в Москве. Следственный комитет России утверждал, что чиновника взяли с поличным при получении 2 млн долларов. На руках
П о версии следствия, Улюкаев требовал от Сечина взятку в 2 млн долларов за то, чтобы его ведомство дало положительное заключение на приобретение «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти».
Улюкаеву предъявлено обвинение по статье Получение взятки должностным лицом в особо крупном размер е. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Свою вину бывший министр не признает.