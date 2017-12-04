Тайный инвестор: как Феоктистов нашел $2 млн для Улюкаева

Феоктистов дал показания следствию на суде 20 сентября, однако их содержание до сих пор не разглашалось. Заседание, на котором допрашивали Феоктистова, прошло в закрытом режиме по просьбе ФСБ: спецслужба попросила скрыть допрос своего экс-сотрудника, «принимая во внимание обеспечение его личной безопасности и недопущение огласки установочных данных».

Бывший генерал ФСБ Олег Феоктистов — один из ключевых фигурантов суда по делу обвиняемого в получении взятки экс-главы минэка Алексея Улюкаева. Осенью 2016 года он возглавлял службу безопасности «Роснефти». Как следовало из обвинительного заключения и материалов дела, именно Феоктистов написал заявление на Улюкаева в ФСБ — Сечин его лишь подписал.

Сам бывший министр называл генерала одним из организаторов дела.

Показания главы «Роснефти» в суде не оглашались, поэтому суд не может учитывать их как доказательство. В связи с этим Феоктистов стал главным свидетелем обвинения в деле Улюкаева.

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О показаниях Феоктистова на суде Русской службе Би-би-си известно из стенограммы заседания 20 сентября, на котором допрашивали генерала. Расшифровку аудиозаписи Би-би-си передал источник, знакомый с материалами дела, но попросивший об анонимности в целях безопасности. Еще один собеседник Би-би-си, знакомый с содержанием допроса генерала ФСБ, но не уполномоченный разглашать детали следствия, подтвердил, что Феоктистов давал такие показания.

В документе есть сведения об открытой и закрытой частях заседания 20 сентября. Расшифровка открытой части полностью совпадает с аудиозаписью начала заседания, которая есть у Би-би-си.

Частный инвестор

Как следует из показаний генерала, данных им на суде, именно он придумал, где взять ключевую улику по делу: 2 млн долларов, с которыми задержали министра Улюкаева 14 ноября 2016 года. До сих пор в суде не рассказывали подробностей о том, откуда взялось столько наличных денег и куда они денутся после суда.

Допрос Феоктистова в суде проходил в закрытом режиме по просьбе ФСБ | Источник: Русская служба Би-би-си

По версии Феоктистова, о необходимости провести следственный эксперимент ему сказали сотрудники ФСБ. По их поручению Феоктистов передал в спецслужбу наличные. Сечин в своих показаниях (копии протоколов есть у Би-би-си) также рассказывал, что именно Феоктистов занимался поиском денег для эксперимента.

Деньги я попросил у своего хорошего знакомого, частного инвестора. Не объясняя ему причин: он до сих пор не знает, для чего эти деньги. Он мне принес [их] к зданию “Роснефти”. Я здесь же их отвез в соответствующее подразделение службы безопасности, где по акту передал их сотруднику. Олег Феоктистов Генерал ФСБ, один из организаторов «дела Улюкаева»

Улюкаев позднее на заседании уточнил у Феоктистова, знал ли он о происхождении денег. «Я по образованию не экономист… Меньше знаешь, лучше спишь. Помню, принес, дал», — ответил тот.

Впоследствии эти деньги вернулись в «Роснефть» утром 14 ноября, в день оперативного эксперимента. В офис их привезли оперативники ФСБ. Один из них, рассказал Феоктистов, провел Сечину инструктаж — при нем присутствовал и генерал. По его словам, главе «Роснефти» посоветовали, «чтобы линия [его] поведения была абсолютно нормальной» и «чтобы не было никаких провокаций».

Рекомендаций, что говорить Улюкаеву, сотрудники ФСБ Сечину не давали, сказал Феоктистов на заседании.

Саквояж, где находились наличные, был упакован в ткань «бордового цвета». Саму сумку Феоктистов описывал так: «Вид она имела темно-коричневый, кожаная. Знаете, когда показывают в фильмах старые саквояжи, такие докторские».

Оперативники дали Феоктистову и ключ от сумки. Ключ был запечатан в конверт, рассказывал генерал. Сечин до ключа не дотрагивался. Чтобы отдать ключ главе «Роснефти», Феоктистов разорвал конверт и «высыпал» ключ в карман куртки Сечина, которую генерал назвал «дежурной».

«Я спросил Игоря Ивановича, в какой он куртке, потому что в компании традиция встречать руководителя такого ранга на улице», — вспомнил Феоктистов.

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Саму же сумку с деньгами Феоктистов положил «под елку» у президентского подъезда «Роснефти», в заранее оговоренное место. По его воспоминаниям, которыми он поделился в суде, после приезда Улюкаева их разговор с Сечиным занял две-три минуты. Затем бывший министр «довольно-таки бодро» взял сумку: «Открыл багажник, положил ее в багажник».

После этого Улюкаев и Сечин проследовали в офис «Роснефти», где провели 15−20 минут. Затем министр сел в машину, которую у выезда остановили сотрудники ФСБ.

Получить комментарий самого Феоктистова в воскресенье вечером не удалось.

О его нынешнем месте работы нигде официально не сообщалось: в суде он представился «военным пенсионером». Би-би-си обратилась за комментариями в ФСБ (где Феоктистов работал до 2016 года), в «Роснефть» (где генерал проработал до начала 2017 года), в банк «Пересвет» (СМИ сообщали, что он занял должность вице-президента этого банка). В воскресенье вечером представители этих организаций на запросы не ответили.

Би-би-си направила вопросы о показаниях в следственный комитет, прокуратуру и ФСБ.

Нелицеприятный разговор

О том, что Улюкаев якобы просил у Сечина какой-то благодарности за сделку, суду известно со слов только самого главы «Роснефти»: ни один свидетель не слышал деталей их беседы, а бывший министр отрицает, что вел разговоры о вознаграждении.

По воспоминаниям Феоктистова, Сечин рассказал ему, что Улюкаев якобы потребовал у него взятку, сразу по возвращении с саммита БРИКС | Источник: РИА "Новости"

Феоктистов изложил на суде версию событий, которая повторяет рассказ главы «Роснефти».

По его словам, вернувшись из командировки на Гоа в ноябре 2017 года, Сечин позвал его в свой кабинет и рассказал, что в Индии у него состоялся «нелицеприятный разговор с министром экономического развития».

По версии обвинения, в ходе саммита БРИКС в Индии Улюкаев, занимавший тогда пост министра экономического развития, попросил у Сечина взятку в 2 млн долларов за то, что его ведомство дало положительное заключение на приобретение «Роснефтью» госпакета акций компании «Башнефть». К моменту встречи на Гоа сделка была уже закрыта.

Кто такой Олег Феоктистов

Феоктистов считается одним из самых влиятельных генералов ФСБ. Он с 2004 года возглавлял 6-ю службу Управления собственной безопасности ведомства, отвечающую за оперативное сопровождение уголовных дел.

СМИ неоднократно писали о Феоктистове в связи с громкими уголовными делами. В частности, он упоминался в деле о фабрикации уголовных дел высокопоставленными сотрудниками антикоррупционного управления МВД. Его бывший руководитель, генерал МВД Денис Сугробов в апреле 201 7-го был осужден на 22 года колонии.

Как утверждали источники РБК, Феоктистов также руководил оперативным сопровождением по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.

Сам генерал ФСБ никогда не общался с прессой, о его биографии ничего не известно.

Нет точных данных и о текущем месте работы Феоктистова. Известно, что он уже не является сотрудником «Роснефти». РБК писал, что он перешел на работу в банк «Пересвет» на должность советник, а по кадрам.

По словам Феоктистова, из нелицеприятного разговора следовало, что «господин Улюкаев потребовал два миллиона долларов — как он считает, вознаграждение — за ту проделанную работу по согласованию».

«Он (Сечин — Би-би-си) рассказал мне более подробно, что разговор состоялся в одном из залов, во время перерыва, что сначала они обсуждали итоги самой сделки, потом якобы господин Улюкаев сказал, что так и так, все прошло нормально, сделка закрыта, что в этом его заслуга, и, приложив к лацкану два пальца, сказал, что нужно забрать определенный объем», — пересказал Феоктистов ту версию событий в Гоа, которую ему изложил Сечин.

Генерал добавил, что глава «Роснефти» не понял Улюкаева и начал переспрашивать. «Он (Улюкаев — Би-би-си) приложил к лацкану пиджака два пальца и показал сумму. Из чего был сделан вывод, что сумма 2 млн долларов», — изложил услышанную от Сечина версию Феоктистов.

Улюкаев на суде признавал, что и правда встречался с Сечиным в Гоа (в суде выступали и свидетели их разговора), но утверждал, что разговора о деньгах не было. В пересказе экс-министра беседа закончилась таким образом: Сечин покрутил пальцами «дырочку» в пиджаке, намекая на представление к награде. Кроме того, глава «Роснефти», со слов Улюкаева, обещал угостить министра вином, какого Улюкаев «никогда не пробовал».

Кто написал заявление

Вернувшись с Гоа, Сечин рассказал Феоктистову, что министр якобы просил у него денег, и глава службы безопасности компании посоветовал руководителю написать на министра заявление в ФСБ, рассказал генерал в суде. То самое заявление на имя директора ФСБ Бортникова и положило начало спецоперации, по итогам которой Улюкаева взяли с поличным.

Как писал The Bell, генерал ФСБ, услышав рассказ Сечина о событиях в Гоа, в ответ посоветовал Сечину «проявить гражданскую позицию» и «помочь поймать коррупционера». Это подтверждает и расшифровка, с которой ознакомилась Би-би-си. «Ваш долг, как гражданина, как руководителя компании, написать заявление», — со слов генерала, именно так он отреагировал, когда Сечин рассказал ему о якобы имевшем место вымогательстве.

Во время допроса в суде 20 сентября Феоктистов не смог однозначно ответить, кто же написал заявление — он или Сечин.

Заявление, которое зачитывал на заседании суда 5 сентября прокурор, было написано от лица начальника службы безопасности «Роснефти», а подписано двумя фамилиями — Феоктистова и Сечина.

Во время допроса Феоктистова адвокаты Улюкаева долго не могли выяснить, кто именно подписал заявление в ФСБ | Источник: РИА "Новости"

Феоктистов на допросе 20 сентября заявил, что заявление написал сам Сечин. Генерал уточнил, что тоже подписал его — «по той простой причине, что отвечал за безопасность». Заявление начальник и его подчиненный решили написать сразу на имя директора ФСБ, «чтобы оно ходило меньше там по каким-то инстанциям», объяснял на суде Феоктистов.

Кто именно и как передавал письмо в ФСБ, Феоктистов вспомнить не смог, отметив лишь, что это произошло «в установленном порядке». «Я думаю, что [Сечин] поехал сам», — предположил он. В момент передачи заявления генерал не присутствовал.

Феоктистов, отвечая на вопросы судьи, рассказал, что заявление «писал» и «подписывал». Затем, отвечая на вопросы уже адвоката, уточнил: «Писал его Игорь Иванович вместе со мной».

В заявлении не было описано, где и при каких обстоятельствах Улюкаев якобы требовал взятку. «Это первичный документ, который написан в ФСБ, пусть они и проверяют», — объяснил отсутствие деталей генерал. Адвокаты попытались узнать у Феоктистова, почему заявление написано от его имени, хотя он говорит, что автор — Сечин, но окончательно прояснить он это так и не смог, следует из расшифровки допроса.

Источник Би-би-си, знакомый с материалами дела, подтвердил, что на суде так и не выяснили, кто писал заявление: «Там какая-то путаница происходит, тем более непонятно, каким образом оно попало в ФСБ».

Два человека, одни показания

В суде в ходе допроса по просьбе прокурора частично оглашали показания Феоктистова, данные еще на этапе следствия. Зачитанный фрагмент охватывал события, произошедшие на Гоа во время саммита БРИКС, а также утро 14 ноября, когда произошел телефонный разговор Улюкаева и Сечина.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на процессе по делу Улюкаева так и не появился. Его показания, данные на этапе следствия, в суде также не озвучивались | Источник: РИА "Новости"

Так, например, Феоктистов, согласно материалам делам, рассказал следователю, что в ходе саммита Улюкаев «сказал Сечину каким-либо образом отблагодарить его за положительное решение по сделке путем выплаты так называемой премии». Сечин 17 января описывал эти события так: «[Улюкаев] попросил каким-либо образом отблагодарить его за положительное решение по указанной сделке путем выплаты так называемой премии».

Различия, которые встречаются в двух протоколах, незначительные. Например, Сечин говорил следователю, что Улюкаев вел речь «о незаконном вознаграждении, то есть о взятке, которую последний выдавал за благодарность». В показаниях Феоктистова слово взятка не упоминается: «Улюкаев ведет речь о незаконном вознаграждении, которое последний выдавал за благодарность».

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«Об указанном предложении Улюкаева я обещал подумать», — рассказывал на этапе следствия Сечин. «Об указанном предложении Сечин пообещал подумать», — говорил следователям уже Феоктистов.

Феоктистов был с Сечиным вплоть до окончания оперативного эксперимента. Утром 14 ноября он был в кабинете главы «Роснефти», когда туда позвонили. Генерал объяснил, что Сечин «жестом показал» ему, что на том конце телефона был именно Улюкаев, однако реплики экс-министра он не слышал: «Разговор был недолгий, и после того, как он [Cечин] повесил трубку, он сказал, что Улюкаев приедет».

Сам Улюкаев в суде заявил, что не он звонил главе «Роснефти», а, наоборот, Сечин звонил ему 14 ноября. «Сечин был настойчив и просил приехать сегодня в компанию “Роснефть”. Час, который он называл, был неудобен. В конце концов я согласился», — вспоминал бывший министр.

Из разговоров, зачитанных в суде, также следует, что именно Сечин уговаривал Улюкаева «подъехать посмотреть компанию».

Дело Улюкаева

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года у офиса «Роснефти» в Москве. Следственный комитет России утверждал, что чиновника взяли с поличным при получении 2 млн долларов. На руках экс-министра обнаружили следы специального вещества, которым были обработаны сумка и купюры.

П о версии следствия, Улюкаев требовал от Сечина взятку в 2 млн долларов за то, чтобы его ведомство дало положительное заключение на приобретение «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти».

Улюкаеву предъявлено обвинение по статье Получение взятки должностным лицом в особо крупном размер е. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Свою вину бывший министр не признает.