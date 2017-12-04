На Мане спасатели сняли со скалы травмированного туриста

Как сообщили в краевом учреждении «Спасатель», вчера на телефон 112 позвонил человек, который рассказал, что в 2 км от пос. Мана со скалы упал человек. Турист повредил руку и ногу, ему требовалась медицинская помощь, но самостоятельно добраться до поселка мужчина не мог, а врачи не могли добраться к нему.