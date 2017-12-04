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11:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Улан-Удэ хотел купить автомобиль и стал жертвой мошенников из Иркутска

Он отдал аферистам 1,5 миллиона рублей.

Полицейские разбираются в очередном мошенничестве. В конце октября крупной суммы денег лишился 61-летний пенсионер из Улан-Удэ, который хотел купить автомобиль. Мужчина нашел в интернете недорогой «Лексус» и отправился за ним в Иркутск. Там один из аферистов встретил покупателя и показал ему автомобиль, припаркованный во дворе дома. Пенсионер отдал 1,5 миллиона рублей в виде предоплаты, а потом продавец зашел в подъезд под предлогом того, что нужно вынести из квартиры документы на машину. Мужчина остался ждать возле машины.

— Вскоре подошёл другой человек и представился настоящим владельцем внедорожника, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — Улан-удэнец понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

Как оказалось, подъезд был сквозным, и мошенник сбежал с деньгами пенсионера. Полицейские поймали 25-летнего преступника, когда он уже уехал в Новосибирскую область. Следователи завели уголовное дело по статье «мошенничество», подозреваемого взяли под арест.

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