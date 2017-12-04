Житель Улан-Удэ хотел купить автомобиль и стал жертвой мошенников из Иркутска
Он отдал аферистам 1,5 миллиона рублей.
Он отдал аферистам 1,5 миллиона рублей.
Полицейские разбираются в очередном мошенничестве. В конце октября крупной суммы денег лишился 61-летний пенсионер из
— Вскоре подошёл другой человек и представился настоящим владельцем внедорожника, — сообщает
Как оказалось, подъезд был сквозным, и мошенник сбежал с деньгами пенсионера. Полицейские поймали 25-летнего преступника, когда он уже уехал в Новосибирскую область. Следователи завели уголовное дело по статье «мошенничество», подозреваемого взяли под арест.