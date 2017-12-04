Житель Улан-Удэ хотел купить автомобиль и стал жертвой мошенников из Иркутска

Полицейские разбираются в очередном мошенничестве. В конце октября крупной суммы денег лишился 61-летний пенсионер из Улан-Удэ, который хотел купить автомобиль. Мужчина нашел в интернете недорогой «Лексус» и отправился за ним в Иркутск. Там один из аферистов встретил покупателя и показал ему автомобиль, припаркованный во дворе дома. Пенсионер отдал 1,5 миллиона рублей в виде предоплаты, а потом продавец зашел в подъезд под предлогом того, что нужно вынести из квартиры документы на машину. Мужчина остался ждать возле машины.