В доме на проспекте Мира в Омске горит квартира

Сегодня утром в 8:33 в пожарную охрану поступил вызов на проспект Мира. На пятом этаже дома № 6а, расположенном около остановки «СибАДИ», загорелась квартира. На место происшествия выехали 6 боевых расчетов и звенья газодымозащиты.