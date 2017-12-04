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07:12 (мск), источник: Om1.ru

В доме на проспекте Мира в Омске горит квартира

Сейчас проходит эвакуация жителей дома.

Сегодня утром в 8:33 в пожарную охрану поступил вызов на проспект Мира. На пятом этаже дома № 6а, расположенном около остановки «СибАДИ», загорелась квартира. На место происшествия выехали 6 боевых расчетов и звенья газодымозащиты.

Как сообщили в ГУ МЧС, спасателям уже удалось остановить распространение огня. Однако подъезд сильно задымлен, сейчас из здания эвакуируют жителей дома. На месте пожара работают 25 сотрудников МЧС, кроме того, устанавливается причина возгорания.

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