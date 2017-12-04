Ещё одному похитителю сына хабаровского бизнесмена вынесли приговор

В дальневосточной столице сегодня, 4 декабря, суд вынес приговор одному из похитителей сына хабаровского бизнесмена. На преступление он пошёл, чтобы полученным вознаграждением помочь матери погасить кредиты. Однако всё пошло не по плану, и злоумышленники убили пленника, а затем сожгли его тело.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», обвиняемый вместе с приятелем похитили сына предпринимателя, планируя получить крупный выкуп за его освобождение. Один из них, одноклассник парня, 10 января позвонил ему и попросил приехать. На прибывшего мужчину напали, связали его и поместили в подвал арендованного гаража. На следующий день утром подельники позвонили родственникам потерпевшего и потребовали выкуп — 20 миллионов рублей. Затем мужчины начали опасаться, что их поймают, и решили избавиться от пленника. Они задушили мужчину и вывезли тело в район села Ильинка, где сожгли его на пустыре возле железнодорожной станции.

Оказалось, что подсудимому участвовать в преступлении предложил не организатор, а его знакомый. Изначально обсуждался выкуп в 15 миллионов рублей, но затем злоумышленники решили поднять цену жизни сына бизнесмена до 20 миллионов и забрать разницу себе. Преступная группа трижды пыталась похитить парня, но у их не получалось, а в январе 2017 года довести начатое до конца всё же удалось. Затем одного из подельников начали разыскивать по подозрению в похищении молодого человека, и тогда они убили пленника.