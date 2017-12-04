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07:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Следственный комитет рассказал подробности гибели пропавшего хозяина Porsche Panamera

Напомним, 28-летний мужчина пропал 1 декабря, он уехал от дома на улице Кузьмы Минина, в полиции установили причастность двоих знакомых погибшего к исчезновению.

Следственный комитет рассказали подробности гибели пропавшего хозяина Porsche Panamera, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по НСО.

Напомним, 28-летний мужчина пропал вечером 1 декабря. Он уехал на своем Porsche Panamera от улицы Кузьмы Минина. 3 декабря тело пропавшего найдено в Мошковском районе Новосибирской области с признаками насильственной смерти. Автомобиль найдет в Новосибирске.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с оперативниками отдела полиции № 3 “Заельцовский” был установлен круг общения потерпевшего. В их числе оказались двое мужчин в возрасте 30 и 32 лет, ранее не попадавшие в поле зрения правоохранительных органов», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Подозреваемые задержаны и находятся под стражей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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