Следственный комитет рассказал подробности гибели пропавшего хозяина Porsche Panamera
Напомним, 28-летний мужчина пропал 1 декабря, он уехал от дома на улице Кузьмы Минина, в полиции установили причастность двоих знакомых погибшего к исчезновению.
Напомним, 28-летний мужчина пропал 1 декабря, он уехал от дома на улице Кузьмы Минина, в полиции установили причастность двоих знакомых погибшего к исчезновению.
Следственный комитет рассказали подробности гибели пропавшего хозяина Porsche Panamera, об этом сообщает
Напомним, 28-летний мужчина пропал вечером 1 декабря. Он уехал на своем Porsche Panamera от улицы Кузьмы Минина. 3 декабря тело пропавшего найдено в Мошковском районе Новосибирской области с признаками насильственной смерти. Автомобиль найдет в Новосибирске.
«В результате
Подозреваемые задержаны и находятся под стражей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Расследование уголовного дела продолжается.