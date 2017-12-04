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07:15 (мск), источник: СуперОмск

350 тонн льда и 300 спасателей: в мэрии Омска отчитались о последствиях масштабного потопа

Работы по устранению аварии на водоводе ПАО «Омскшина» в Комсомольском городке удалось закончить к 23 часам воскресенья, 3 декабря. Сейчас он снова запущен в эксплуатацию.

Причиной произошедшего в мэрии Омска назвали физический износ трубопровода.

Ликвидацией возникшей ЧС специалисты занимались в течение суток, в том числе и ночью — устранялись последствия разлива воды и обледенения проезжей части автомобильных дорог, дворовых территорий, тротуаров.

За это время было убрано свыше 350 тонн льда, использовано 220 тонн песко-соляной смеси. Выполнено прометание на площади около 700 000 квадратных метров. Сегодня работы продолжаются. В работах было задействовано около 300 человек и 80 единиц спецтехники.

Сегодня, 4 декабря, про причине произошедшего были отменены занятия в школе № 39.

Кроме того, в связи с инцидентом и.о. мэра Сергей Фролов дал указание обследовать объекты жилого фонда, попавшие в зону подтопления.

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