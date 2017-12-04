350 тонн льда и 300 спасателей: в мэрии Омска отчитались о последствиях масштабного потопа

Причиной произошедшего в мэрии Омска назвали физический износ трубопровода.

Ликвидацией возникшей ЧС специалисты занимались в течение суток, в том числе и ночью — устранялись последствия разлива воды и обледенения проезжей части автомобильных дорог, дворовых территорий, тротуаров.

За это время было убрано свыше 350 тонн льда, использовано 220 тонн песко-соляной смеси. Выполнено прометание на площади около 700 000 квадратных метров. Сегодня работы продолжаются. В работах было задействовано около 300 человек и 80 единиц спецтехники.

Сегодня, 4 декабря, про причине произошедшего были отменены занятия в школе № 39.