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07:52 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В МЧС назвали предварительную причину пожара с пятью погибшими детьми в Новосибирской области

Напомним, в пожаре в поселке Степной Искитимского района погибли пять детей в возрасте от семи месяцев до 7 лет, рассказали в МЧС.

В МЧС назвали предварительную причину пожара с пятью погибшими детьми в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Пожарные дознаватели называют пока две версии возгорания — короткое замыкание электропроводки либо неосторожность при курении», — говорится в сообщении спасателей.

Напомним, пятеро детей погибли в пожаре в частном доме в Новосибирске 3 декабря. Инцидент произошел на улице Центральной в поселке Степной Искитимского района. В момент ЧП в доме находился 32-летний хозяин, трое гостей и пятеро детей — две девочки возрастом 5 и 7 лет, трое мальчиков возрастом 7 месяцев, 1 год и 3 года.

«В момент возгорания все находящиеся в доме лица спали. Пожар обнаружил гость дома, проснувшись от обильного задымления. Выбив раму окна, он позвал на помощь и предпринял попытки потушить пламя, однако распространившиеся по дому огонь и дым не позволили стремившимся на помощь людям зайти в жилище», — рассказали в СК.

Дети погибли. По оперативной информации, пока не подтвержденной следственными органами, они погибли от отравления угарным газом в первые минуты пожара.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Назначена пожарно-техническая экспертиза, она поможет установить причины пожара. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

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