Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
Алмазодобытчик не смог продать самый дорогой и чисты бриллиант РФ
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
ЕС снял некоторые санкции с России
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Саакашвили рассказал, сколько пьет Пётр Порошенко
Гидрометцентр дал прогноз на всю зиму
Новый подводный ракетоносец РФ напугал английские СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Светлана Лобода, Нюша и другие звезды на «Песне года 2017»
Наталья Водянова в кокошнике появилась на публике
Мнение: в ЕС видят, что ситуация с Крымом необратима
СМИ: Каменских пришла к Урганту в смелом мини
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
14«Мисс Вселенная — 2017»
07:50 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Коммунальное ЧП в Ленинском районе. 14 домов остались без воды

Накануне около семи вечера произошел прорыв трубы водоснабжения на улице Агалакова в Челябинске, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Как рассказали горожане в соцсетях, вода лилась из колодцев и затопила весь двор.

Как сообщили в диспетчерской, МУП «ПОВВ», над устранением последствий порыва трубы с вечера работают аварийные службы. В дома, оставшиеся без воды, а в их числе школа и детский сад, организован ее подвоз.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Израиль требует объяснений по поводу голых игр в бывшей газовой печи
"Пьяный батя" набирает популярность в Сети. Видео
В районе поисков пропавшей подлодки найден неопознанный объект
Американский посол назвал причину ухудшения отношений с Россией
Филарет готов встретиться с патриархом Кириллом
США и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные учения
Леонид Слуцкий отправлен в отставку в Англии
Лишний вес таит в себе новые угрозы, выяснили ученые
Назван самый быстро развивающийся регион России
Спорт
Слуцкий ушел. Надежда осталась Российский тренер «Халла» ушел со своего поста по обоюдному согласию сторон
Авто
Kia Rio или Skoda Rapid: кто лучше? Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит сравнительный тест двух очень важных для рынка автомобилей: Skoda Rapid и нового Kia Rio
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Семья Меган Маркл показала ее детский фотоальбом Родственники актрисы поделились архивными снимками с журналистами.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь