Коммунальное ЧП в Ленинском районе. 14 домов остались без воды
Накануне около семи вечера произошел прорыв трубы водоснабжения на улице Агалакова в Челябинске, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Накануне около семи вечера произошел прорыв трубы водоснабжения на улице Агалакова в Челябинске, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Как рассказали горожане в соцсетях, вода лилась из колодцев и затопила весь двор.
Как сообщили в диспетчерской, МУП «ПОВВ», над устранением последствий порыва трубы с вечера работают аварийные службы. В дома, оставшиеся без воды, а в их числе школа и детский сад, организован ее подвоз.