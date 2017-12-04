Коммунальное ЧП в Ленинском районе. 14 домов остались без воды

Как рассказали горожане в соцсетях, вода лилась из колодцев и затопила весь двор.

Как сообщили в диспетчерской, МУП «ПОВВ», над устранением последствий порыва трубы с вечера работают аварийные службы. В дома, оставшиеся без воды, а в их числе школа и детский сад, организован ее подвоз.