В тройном ДТП под Миассом погиб мужчина
Еще один пострадал.
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Утром 3 декабря на 9-м километре трассы Миасс — Карабаш — Кыштым столкнулись Renault Symbol, «Нива» и Volkswagen Touareg.
Как сообщила «Уралинформбюро» инспектор по пропаганде ГИБДД Миасса Дарья Лунева, 44-летний водитель Renault на изгибе дороги выехал на встречную полосу, где ехали два авто. Виновник аварии скончался на месте. Пострадал 63-летний пассажир Volkswagen.