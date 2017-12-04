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07:48 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В тройном ДТП под Миассом погиб мужчина

Еще один пострадал.

Утром 3 декабря на 9-м километре трассы Миасс — Карабаш — Кыштым столкнулись Renault Symbol, «Нива» и Volkswagen Touareg.

Как сообщила «Уралинформбюро» инспектор по пропаганде ГИБДД Миасса Дарья Лунева, 44-летний водитель Renault на изгибе дороги выехал на встречную полосу, где ехали два авто. Виновник аварии скончался на месте. Пострадал 63-летний пассажир Volkswagen.

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