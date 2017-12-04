В тройном ДТП под Миассом погиб мужчина

Как сообщила «Уралинформбюро» инспектор по пропаганде ГИБДД Миасса Дарья Лунева, 44-летний водитель Renault на изгибе дороги выехал на встречную полосу, где ехали два авто. Виновник аварии скончался на месте. Пострадал 63-летний пассажир Volkswagen.