Руководителей Омской топливной компании обвиняют в хищении 81 млн рублей
Компания заработала на наценке угля.
Компания заработала на наценке угля.
Руководителей Омской топливной компании обвиняют в хищении 81 млн рублей. Об этом сообщает
Генерального директора ОАО «Омская топливная компания», начальника
Следствие предполагает, что директор коммерческих организаций и руководство Омской топливной компании искусственно завышали цены на уголь, который индивидуальный предприниматель поставлял ТГК. За два года (с июня 2013 по июнь 2015) мошенники смогли похитить более 81 млн рублей.
Прокуратура Омской области заявила иски о взыскании с обвиняемых, причинённого ущерба. Однако руководство компаний свою вину не признало и ущерб не возместило.
Отметим, что вскоре обвиняемым вручат обвинительные заключения, после чего уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.