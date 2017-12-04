Руководителей Омской топливной компании обвиняют в хищении 81 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба омской прокуратуры.

Генерального директора ОАО «Омская топливная компания», начальника финансово-экономического отдела данной организации, а также директора ряда коммерческих организаций Омска обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной преступной группой, в особо крупном размере.

Следствие предполагает, что директор коммерческих организаций и руководство Омской топливной компании искусственно завышали цены на уголь, который индивидуальный предприниматель поставлял ТГК. За два года (с июня 2013 по июнь 2015) мошенники смогли похитить более 81 млн рублей.

Прокуратура Омской области заявила иски о взыскании с обвиняемых, причинённого ущерба. Однако руководство компаний свою вину не признало и ущерб не возместило.