В Самаре на Красноглинском шоссе ВАЗ 21099 сбил насмерть мужчину

В воскресенье, 3 декабря, примерно в 18:30, в Самаре, водитель автомобиля ВАЗ 21099, по предварительной информации полицейских, на Красноглинском шоссе сбил 65-летнего мужчину, который переходил дорогу в месте, не предназначенном для пересечения проезжей части, сообщает 63.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.