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09:23 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на Красноглинском шоссе ВАЗ 21099 сбил насмерть мужчину

Обстоятельства смертельного ДТП устанавливают полицейские.

В воскресенье, 3 декабря, примерно в 18:30, в Самаре, водитель автомобиля ВАЗ 21099, по предварительной информации полицейских, на Красноглинском шоссе сбил 65-летнего мужчину, который переходил дорогу в месте, не предназначенном для пересечения проезжей части, сообщает 63.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

Попавший под машину мужчина скончался на месте происшествия. По факту случившегося ДТП со смертельным исходом сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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