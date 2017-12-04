Один человек погиб при пожаре на даче в Ростове-на-Дону
Один человек погиб при пожаре на даче в донской столице.
Один человек погиб при пожаре на даче в донской столице.
Согласно информации ГУ МЧС РФ по Ростовской области, сообщение о возгорании в одном из домов, в переулке Хоровом ДНТ «Гарант» поступило к пожарным 3 декабря в 10.40.
В тушении пожара, площадь которого составила 30 кв. метров, участвовали пять человек, было задействовано две единицы техники.
Пожарные справились с огнем в 11.37. В ходе тушения пожара на месте происшествия обнаружен один погибший.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.