Один человек погиб при пожаре на даче в Ростове-на-Дону

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МЧС РФ по Ростовской области, сообщение о возгорании в одном из домов, в переулке Хоровом ДНТ «Гарант» поступило к пожарным 3 декабря в 10.40.

В тушении пожара, площадь которого составила 30 кв. метров, участвовали пять человек, было задействовано две единицы техники.

Пожарные справились с огнем в 11.37. В ходе тушения пожара на месте происшествия обнаружен один погибший.